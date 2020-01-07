Antalya, doluluk oranında ilk sırada - Son Dakika
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Antalya, doluluk oranında ilk sırada

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ilk 11 aylık verilere göre doluluk oranında İstanbul ve Muğla'nın önünde zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 22,6 milyon kişi, geceleme sayısı 92,2 milyon olarak açıklandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ilk 11 aylık verilere göre doluluk oranında İstanbul ve Muğla'nın önünde zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 22,6 milyon kişi, geceleme sayısı 92,2 milyon olarak açıklandı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kasım 2019 verilerinin sisteme aktarılmasının ardından Türkiye'deki işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin konaklama istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde, 2019 yılının ilk 11 ayında tesise geliş, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 11,6 arttı ve 76,4 milyon kişiye ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,2 artışla 202,2 milyon oldu. Bakanlık verileri, 2018 yılının ilk 11 ayında yüzde 49 olan tesis doluluk oranını 2019'un aynı döneminde yüzde 54,8 olarak gösterdi.


Antalya zirvede


Türkiye'de tesislerin en çok doluluk oranına ulaştığı iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla ve İzmir oldu. Tesis doluluk oranlarında geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yüzde 70,1 ile zirvede yer alan Antalya'da tesise geliş 22,6 milyon kişi, geceleme sayısı 92,2 milyon olarak belirlendi. İstanbul'da tesise geliş 13 milyon kişi, geceleme sayısı 29,8 milyon olurken, tesis doluluk oranı da yüzde 61,2 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 11 ayında yüzde 57,8 doluluk oranı, 4,5 milyon kişi tesise geliş ve 14,4 milyon geceleme sayısı rakamlarına ulaşan Muğla'da tesis doluluk verilerinde üçüncü sırayı aldı. İzmir'de ise tesise geliş 3,2 milyon kişi, geceleme sayısı 7 milyon ve doluluk oranı ise yüzde 53,1 oldu. - ANTALYA

İstanbul, Antalya, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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