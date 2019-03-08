Antalya Dönerciler Çarşısındaki Yangın Korkuttu
1 saat önce
Antalya'da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.
Antalya
'da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.
Yangın dün akşam 22.00'da Muratpaşa
ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi
üzerinde bulunan Dönerciler Çarşısın'daki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın merdivenleriyle ulaştıkları çatı kısmındaki alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası iş yerinin baca ve çatı kısmında küçük çaplı hasar oluştu. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50 Kaynak: İHA
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