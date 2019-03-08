Son Dakika Haberleri: Antalya Dönerciler Çarşısındaki Yangın Korkuttu

Antalya Dönerciler Çarşısındaki Yangın Korkuttu

1 saat önce

Antalya'da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Antalya Dönerciler Çarşısındaki Yangın Korkuttu, System.String[]
Antalya'da bir restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Yangın dün akşam 22.00'da Muratpaşa ilçesi Tuzcular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Dönerciler Çarşısın'daki bir restoranın baca kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 4 itfaiye yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangın merdivenleriyle ulaştıkları çatı kısmındaki alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası iş yerinin baca ve çatı kısmında küçük çaplı hasar oluştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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