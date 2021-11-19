Antalya Dostlar Meclisi DokumaPark'ı ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Dostlar Meclisi eski Dokuma Fabrikası'nda kurulan DokumaPark'ı ziyaret etti.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Meclis Başkanı Kamile Gülgün Yıldırım ve meclis üyelerine Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti.

Meclisi üyeleri, Tütüncü'nün rehberliğinde Modern Sanatlar Galerisi, Anadolu Oyuncak ve Gecekondu Müzesi, Cemil Meriç, Burhanettin Onat ve Tren Kütüphanesi, Sahaflar ve El Emeği Çarşısı'nı gezdi.

Öte yandan, Kepez Belediyesi Spor Kulübü dayanışmayı ve ilçedeki spor faaliyetlerini artırmaya yönelik yönetim toplantısı düzenledi.