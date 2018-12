Antalya Down Sendromlu Mustafa, Engelliler İçin Siyasete Atıldı

Antalya'da down sendromlu Mustafa Gizli (32), Muratpaşa Belediyesi Meclisi'ne Ak Parti'den aday adayı oldu.

Antalya'da down sendromlu Mustafa Gizli (32), Muratpaşa Belediyesi Meclisi'ne Ak Parti'den aday adayı oldu. İki dönem CHP'den belediye başkanlığı yapan babasından etkilenerek siyasete merak saran Mustafa Gizli, bütün engellileri sahiplenmek istediğini belirterek, Onlar için projeler üretmeye çalışacağım dedi. Yusuf ve Gönül Gizli çiftinin ikinci çocukları Mustafa, 1986 yılında down sendromlu dünyaya geldi. Aile, oğullarına 3 yaşından itibaren özel eğitim aldırmaya başladı. 9 yıl özel eğitim alan Mustafa Gizli, birçok kursa da katıldı. Yüzme dalında Türkiye dereceleri bulunan, otomobil kullanmayı ve saz çalmayı seven Gizli, 10 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor.



SİYASETE ATILDI



Babası Yusuf Gizli'nin iki dönem CHP'den, Serik ilçesinde kapanan Abdurrahmanlar Belde Belediye Başkanlığı yapması, kendisinin de belediyede çalışması nedeniyle siyasete merak saran Mustafa Gizli, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde siyasete adım atmak istedi. Gizli, Türkiye'nin en büyük ilçeleri arasında yer alan Muratpaşa'da belediye meclis üyesi olabilmek için Ak Parti'den aday adayı oldu.



'HERKESİ MUHABBETLE SELAMLIYORUM'



Mustafa Gizli, ailesinin her zaman elinden tuttuğu için onlara teşekkür etti. Ailesine, özellikle ağabeyi Serkan'a yönelik sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gizli, Belediyedeki amirlerime çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e bana verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Siyasete Antalyamız ve Muratpaşamız için atıldım. Güzel kentimizde güzel işlere imza atmak istiyorum. Gece gündüz demeden birlik ve beraberlik içinde olacağım. Herkesi muhabbetle selamlıyorum. Antalya'ya güzel hizmetler vermek için yola çıktım. Bütün engellileri sahiplenmek, onlar için projeler üretmeye çalışacağım dedi.



'ENGELLİLER İÇİN PROJELER ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIM'



Yaşamının siyasetle geçtiğini, bu nedenle işin içine girmek istediğini anlatan Gizli, kararını önce ailesiyle paylaştığını, daha sonra Ak Partili yöneticiler ve Menderes Türel'e danıştığını söyledi. Herkesin onayını aldığını dile getiren Gizli, meclis üyesi seçildiği takdirde yapmayacağı işler için söz vermeyeceğini vurguladı. Kendisinin de bir engelli olduğunu belirten Mustafa Gizli, engelli arkadaşlarının yanında olmak istediğini söyledi. Bütün engellileri sahiplenmek istediğini dile getiren Gizli, 'Onlar için projeler üretmeye çalışacağım dedi.



'SİYASİ HEDEFLERİ VAR, ARKASINDAYIZ'



Mustafa'nın annesi Gönül Gizli ise oğlunun down sendromunu öğrendikten sonra 1989 yılında birkaç anneyle Antalya'da Zihinsel Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nı kurdu. Mustafa'yı eve kapatmadıklarını belirten Gönül Gizli, Nereye gittiysek onu da götürdük. Sosyalleşmesi için her şeyi yaptık. Ağabeyi sırtında taşıdı desek yeridir. Eve kapatsaydık bu sonuçları alamazdık. Özgüven bu çocuklar için çok önemli. Dışarıdan takip etmek çok önemli. Bir gün gittiği yerden dolmuşla eve gelmesini istedim. Eve geldiğinde gözyaşlarımı tutamadım. Ağabeyi Isparta'da okurken yalnız başına yanına gidip gelmeye başladı. Mustafa bir yere gittiğinde artık kaybolur mu endişesi taşımıyorum. Siyaseti çok sevdiğini söylüyor. Siyasi hedefleri var, onun arkasındayız. Oğlum için her yönde çalışacağız. Nerede olmak istiyorsa onun arkasındayız. Eğitim ve sevgi bu çocuklarımız için çok önemli. Mustafa tek başına hayatını idame edebilir hale geldi diye konuştu.



BABA 2 DÖNEM CHP'DEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI



Kapanan Abdurrahmanlar beldesinin 2 dönem CHP'den seçilerek belediye başkanlığını yapan baba Yusuf Gizli, farklı bir partiden siyasete atılmasına rağmen oğluyla gurur duyuyor. Baba Gizli, 'Nerede mutlu olacaksa onun arkasındayız. Ona güvendiğimiz için arkasındayız. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes beye teşekkür ederim. Arkadaşları onunla çok yakından ilgileniyor dedi.

