ANTALYA DRENAJ KANALINA GİREN KEDİ BULUNAMADI - Son Dakika

Antalya'da yağmur suyu drenaj kanalından gelen kedi sesi, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler uzun süre kediye ulaşmaya çalıştı ancak tüm aramaya rağmen kedi bulanamadı. Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur suyu drenaj kanalından kedi sesi geldiğini söyleyen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Belirtilen adreste kedi sesisin geldiği yağmur suyu kanalını kazma ve balyoz yardımı ile açan ekipler, kediye ulaşamadı. Kedinin korkudan kaçmış olabileceğini belirten ekipler, telefonla kedi sesi dinletti. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen kedi, bulunamadı.