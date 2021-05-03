'Dronlar flamingoları strese sokuyor' - Son Dakika

'Dronlar flamingoları strese sokuyor'

03.05.2021 10:10

ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu üyesi veteriner hekim Gökçe Coşkun, Gediz Deltası'nda üreme dönemindeki flamingoları görüntüledi.

ANTALYA Kuş Gözlem Topluluğu üyesi veteriner hekim Gökçe Coşkun, Gediz Deltası'nda üreme dönemindeki flamingoları görüntüledi. Flamingoları izlemek için gelenlerin neden olduğu çevre kirliliğine dikkati çeken Coşkun, özellikle yakın uçurulan dronların, onlarda büyük strese neden olduğu uyarısında bulundu.

Veteriner hekim Gökçe Coşkun, flamingoların dünyadaki en önemli üreme alanlarından biri olan İzmir Gediz Deltası'nda, flamingolar ve diğer kuş türleri ve yaşam alanlarının korunması amacıyla yürütülen proje çalışmalarına katıldı. Deltada üreme dönemindeki flamingoları görüntüleyen Gökçe Coşkun, 'flamingo cenneti' diye nitelediği Gediz'in çok fazla tehdit unsuruyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

'DÜNYADAKİ FLAMİNGO SAYISI 790 BİN'Dünyadaki flamingo sayısının 790 bin olduğunu, bunların önemli kısmının da Türkiye'de üreme yaptığını kaydeden Coşkun, "Bu türler biraz daha asitli, alkali sularda yaşamlarını sürdürmekte ve buralarda üreme gerçekleştiriyor. Ülkemizde de Gediz Deltası, Konya Kulu, Tuz Gölü, Burdur Yarışlı Gölü gibi alanlarda çok sayıda flamingoyu görmekteyiz. Gediz Deltası, yaban hayatı açısından oldukça verimli. Şehir hayatı içerisinde kalmış olmasına, giderek alanı daralmış olmasına rağmen hala birçok kuş türünü barındırıyor" dedi.'YILDA 10 BİN YAVRU'Deltanın korunması amacıyla hem yerel yönetimler hem de Doğa Koruma ve Milli Parklar'ın çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Coşkun, "Gediz Deltası'nda flamingoların üremeleri için üreme adaları yapıldı. Burada 15 bine yakın flamingo kuluçkaya yatıp üreme gerçekleştiriyor. Yılda 10 bine yakın yavru çıkıyor. Bu yavrular bu adalarda bir yıla yakın yaşamlarını sürdürüp, diğer alanlara doğru yayılım gösteriyor. Bu adalara giriş yasak ve ancak özel izinle yapılabiliyor" diye konuştu.'GEDİZ'DE İNSAN TEMASI'Gediz Deltası'nın şehir merkezinin ortasında kalmasının yanı sıra çeşitli tehdit unsurlarıyla da başbaşa olduğunu anlatan Coşkun, "Flamingolar bunların en fazla zarar görenlerinden biri. Gediz Deltası'na gittiğinizde flamingoları görülebiliyor, çiftleşmeleri, kur davranışları ve beslenmelerine tanık olunabiliyor. Flamingolar sudaki omurgasız canlılar ve alglerle besleniyor. Bunun için de genellikle kıyı kesimlerine çok yaklaşıyor ve insanla teması çok fazla" dedi.'BİLGİMİZ ÇOK AZ SEVİYEDE'İnsanların duyarlılık eksikliğinden dolayı alanda çevre kirliliği oluştuğunu ifade eden Coşkun, "Bazı kırsal kesimlerde de ne yazık ki silahla vurulduğunu da görebiliyoruz. Antalya'da karşılaştık geçen sene, kanadından yaralı bir flamingo bulmuştuk. Bizim en büyük sıkıntımız duyarlılık ve farkındalığın yeterli boyutta olmaması. Onların varlığıyla ilgili bilgilerimiz çok az seviyede. Onların yaşam döngüsüne ve onlara saygı duyma seviyemiz de oldukça alçak seviyede" şeklinde konuştu.'TÜRKİYE'DE FLAMİNGO YAŞIYOR MU?' DİYE SORAN VARHala 'Türkiye'de flamingo yaşıyor mu?' sorusuyla karşılaştıklarını kaydeden Coşkun, bunun çok üzücü olduğunu belirterek, "'Evet yaşıyor' diyerek, olumlu cevap vermek güzel bir şey, mutluluk duyuyorum ama bu sorunun hala ülkemizde soruluyor olması üzücü. Çünkü ülkemiz flamingoların ürediği, beslendiği ve bir kısmının da yıl boyunca bulunduğu, göç etmediği bir alan. Yaban hayatı konusundaki duyarlılığımızın artmasıyla, flamingolar başta olmak üzere, diğer kuşların korunması, sürdürülebilirliği ve doğasını sağlayabiliriz" dedi.'DRON ÇEKİMİ YAPANLARA UYARI'Hem Gediz Deltası hem de flamingoların bulunduğu diğer alanlardaki kuş türleri ve flamingoları gözlemlemek için birçok insanın gittiğine işaret eden Coşkun, özellikle dron çekimleriyle ilgili şu uyarıda bulundu:

"Flamingolar pembe renkleriyle çok ilgi çekici, insanlar fotoğraflamak istiyor. Ama büyük yanlışlıklar da yapılıyor. Şu an çok fazla dron sahibi var. Dronlar bilinçsiz şekilde, güzel görüntü elde etmek için flamingoların üzerine sürülebiliyor. Özellikle üreme adasının çok yakınında uçurabiliyorlar. Bu da hayvanlarda büyük stres yaratıyor. Şunu unutmamamız gerekiyor, yaban hayatındaki canlılara direkt zarar vermek onları öldürmek değil sadece, onları sürekli strese maruz bırakmamız da büyük sıkıntılara yol açıyor. Alana gidenlerin buna duyarlılık göstermesi gerekiyor. Dron harici fotoğrafını çekeceklerse bile onlara en az stresi vererek alandan ayrılmaları büyük önem arz ediyor."


'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'
'Dronlar flamingoları strese sokuyor'

Veteriner, Antalya, Türkiye, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Dronlar flamingoları strese sokuyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Alman otomotiv devi Volkswagen'in yaptığı 1 Nisan şakası başına bela açtı Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Yılda bir kez açan Manisa lalesini koparan yanar: 80 bin lira cezası var Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi Sarallar suç örgütüne film gibi operasyon! Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak yurda getirildi         
12:07
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı Şeyma Subaşı ile Chloe Loughnan arasındaki küslüğün altından Mohammed Alsaloussi çıktı         
11:28
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
Ev sahibinin Ev sahibinin "Tabancamı getirin" lafını duyan hırsız, can havliyle balkondan atladı         
10:29
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek Oyun dünyasını karıştıran olay! Fortnite geliştiricisi Epic Games'in Apple'a açtığı dava bugün görülecek         
08:08
Programında Programında "Evlendim" diyen İbrahim Tatlıses, geri adım attı: Bizimki gönül evliliği         
07:27
Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır Sağlık Bakanı Koca'dan sosyal medyada yer alan ölüm raporuna ilişkin açıklama: Hasta covid ölüsü olarak kayıtlıdır         
05:05
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuçlar! Kararsızlar ikinci parti oldu, MHP de HDP'yi geçti         
22:33
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:05:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Dronlar flamingoları strese sokuyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement