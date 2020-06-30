Antalya Düden Şelalesi kendini yeniledi - Son Dakika

Yeni normalleşme süreci ile birlikte tekrar kapılarını açan dünyaca ünlü Düden Şelalesi daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi, yemyeşil bitki örtüsüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Pandemi döneminde ziyarete kapalı olan şelale ve doğa kendini yeniledi. Şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görülmeye başlandı.
Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediğini bunun da en çok Düden Şelalesin de göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, "Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık. Şelaleyi saran bitkiler gürleşirken, bir canlanma göze çarpıyor. Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu. Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık misafirlerimizin de ilgisi çekiyor" diye konuştu.