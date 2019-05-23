Son Dakika Haberleri: Antalya Düden Şelalesinde polisi alarma geçiren olay

Antalya Düden Şelalesinde polisi alarma geçiren olay

6 saat önce

Antalya Düden Şelalesinde polisi alarma geçiren olay Şelalenin döküldüğü alanda denize atlayan şahıs, balıkçılar tarafından denizde bulundu Tekneyle karaya çıkartılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldıANTALYA - Antalya Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda tişörtünü ve...

Antalya Düden Şelalesinde polisi alarma geçiren olay
Şelalenin döküldüğü alanda denize atlayan şahıs, balıkçılar tarafından denizde bulundu
Tekneyle karaya çıkartılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı
ANTALYA - Antalya Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü alanda tişörtünü ve ayakkabısını çıkartıp pantolonla denize atlayan bir kişi, polisi alarma geçirdi. Şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulunan şahıs, kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çağlayan Mahallesi, Lara Caddesi üzerinde dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bektaş Dal ismindeki bir genç, ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen Dal, buradan denize atladı. Şahsın atladığını görenler durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta Dal'a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada denizde herhangi bir şahsa rastlanmazken, bölgede olaydan habersiz yerli ve yabancı turistlerin şelalenin fotoğrafını çektiği gözlendi.
Balıkçılar denizde buldu
Yaklaşık yarım saat süren arama çalışmaları esnasında Dal'ın denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu bilgisi geldi. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan Dal, balıkçılar tarafından çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Bektaş Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya Düden Şelalesinde polisi alarma geçiren olay
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:14 Kaynak: İHA
Düden Şelalesi, Antalya, 3. Sayfa
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