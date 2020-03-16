ANTALYA-Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı - Son Dakika

Dumlupınar Bulvarı katlı kavşağı trafiğe açıldı

DUMLUPINAR Bulvarı'nda yapımı tamamlanan katlı kavşak üst geçidin açılışı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, makam aracıyla yolda test sürüşü yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımı düzenleme kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan katlı kavşak ve üst geçitlerden Meltem Kavşağı'ndakinin açılışı gerçekleştirildi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan ve sürücülere direkt geçiş imkanı sunan katlı kavşağın açılışını geçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, hafif raylı sistemin 3'üncü etabının 24 kilometre olduğunu ve yarından itibaren hafif raylı sistemin Meltem Mahallesi'ndeki ayağının çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Mazbatasını aldığından bu yana hafif raylı sistemin çalışmaları için 182 milyon lira harcadıklarını kaydeden Başkan Böcek, yeni kavşakla birlikte trafiğin de büyük ölçüde rahatlamış olacağını ifade etti. Yeni kavşakla birlikte üst geçidin dışında alttan geçen alternatif yolların da hizmete sunulduğunu kaydeden Başkan Böcek, Kısa zamanda da Meltem Mahallesi'ndeki çalışmaya başlayacağız dedi.

Başkan Böcek daha sonra makam aracının direksiyonuna geçerek yeni üst geçitten geçip açılışı gerçekleştirdi.