ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı - Son Dakika

ANTALYA Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı
Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltıAntalya'da dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Dünürler kavga etti, 3 yaralı 1 gözaltı
Antalya'da dünür olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa süre içinde büyüyen kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polise hakaret eden Selahattin D. gözaltına alındı. Neşe D. eşinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler mahallesi 858 sokakta meydana geldi. İddiaya göre dünür olan iki ailenin arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sokağa taştı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, kavga eden tarafları ayırıp evine göndermek istedi. Durmayan taraflar, birbirlerine saydırmaya devam etti. Biber gazı kullanan polis, Selahattin D.'yi gözaltına aldı.
Olay sırasında yaralanan 3 kişi polis ekip arabasıyla hastaneye götürülürken eşinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Neşe D., "Eşimi nereye götürüyorsunuz. Kime ne yaptı" diye tepki gösterdi.
GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ
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Polisin biber gazı sıkarken görüntüsü
Vatandaşları dağıtması
Bağıran kadının görüntüsü
Polis bir şahsı gözaltına alması
Gözaltına alınan şahsın eşinin polislere direnmesi
Detaylar
HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:33 Kaynak: DHA
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