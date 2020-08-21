ANTALYA Dünyaca ünlü sahildeki sigara izmaritleri, kampanya konusu oldu - Son Dakika

Dünyaca ünlü sahildeki sigara izmaritleri, kampanya konusu oldu

NTALYA'da sahillere sigara izmariti atanlara para cezası kesilmesi için imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, sahile bırakılan sigara izmaritleri nedeniyle koronavirüs de yayılabileceği belirtildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bulunan bazı noktalarda sigara içmek yasaklandı. Yasak olmayan bölgelerde sigara içen bazı kişiler, izmaritleri kumların üzerine atıyor. Duruma tepki gösteren Asiya Bayzhomartova adlı sosyal medya kullanıcısı, 'change.org.tr' internet sitesi üzerinden, sahillere sigara izmariti atanlara para cezası kesilmesi için imza kampanyası başlattı.

500 kişinin imzalaması için başlatılan kampanyanın açıklamasında, sigara izmaritlerinin sahilde koronavirüsün yayılmasına da neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya şehrini seviyoruz ve şehrin plajlarını temiz tutmaya katkıda bulunmak istiyoruz. Birçok insan sahilde sigara içiyor ve sigara izmaritlerini kuma bırakıyor. İnsanlar Konyaaltı Plajı'nı sigara izmaritleriyle kirletiyor. Sahilde yatan sigara izmaritleri büyük bir tehlike. Sigara izmaritleri denize girebilir ve zararlı toksinleriyle suyu zehirleyebilir. Plajın kumları üzerinde yatan sigara izmaritleri plajı çekici kılmıyor ve tatilciler bundan rahatsızlık duyuyor. Sigara izmaritleri Covid-19 virüsünü kumun üzerinde yatan insanlara bulaştırabilir. Sigara izmaritleri denize girebilir ve balıklar tarafından yutulabilir. Balıklar bundan ölebilir. Balıklar ölürse balıkçılık endüstrisine zarar verir. Bütün bunlar birlikte kentin turizm sektörüne zarar vermektedir. Şehrin plajlarına sigara izmaritleri atmamak için büyük para cezaları vermenizi istiyoruz. Şehrin plajlarına sigara izmaritleri atmak için kül tablaları koymanızı istiyoruz. Bu faaliyetlerin kentin plajlarının kirlenmesini durduracağını umuyoruz."