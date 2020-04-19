Antalya dünyadaki lig maçlarına talip

İTALYA liginin oynanacağı aday kentler arasında Antalya'nın da gösterildiği yönündeki söylemler kentteki turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanmasına talip olduklarını açıklayan Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla" dedi. Antalya'nın 500 bin yatak kapasitesi ile 200 futbol sahası ve 3 stadı bulunuyor.

Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere Bulgaristan, Rusya, Romanya ve daha fazla ülkede futbol maçlarının nasıl oynanacağı yönünde bazı fikirlerin görüşüldüğünü belirtti. "Biz ülke olarak, Antalya olarak bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. O ülkelerin futbol liglerinin Antalya'da oynanmasına talibiz" diyen Yaşacan, şunları kaydetti:

"Antalya'da 200'den fazla FIFA standardında futbol sahamız var. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurt dışından gelenlere öğrenci yurtlarına uyguladığı karantina formülünü gelecek takımlara uygular ve otellerimizde konaklamasını sağlayabiliriz. Aynısını futbol liglerindeki takımlara yapabiliriz. Yurtdışından gelenlere karantina uygulamasındaki örnek gibi, bu uygulamayı otellerimizde özel sektörle birleştirip, en iyisini yapacağımızı düşünüyoruz."

OTELLERDE TAKIMA KARANTİNA FORMÜLÜ

Antalya'da saha ve otel kalitesinin üst düzey olduğuna dikkati çeken Recep Şamil Yaşacan, şöyle konuştu:

"Dünyanın bütün liglerinin futbol maçlarının, Antalya olarak bölgemizde oynanmasına hazırız ve bütün dünyayı Antalya'ya bekliyoruz. Nasıl yapacağımıza örnek verirsek, gelen takımları, futbolcuların otellerde özel havlusuna kadar, günlük hizmetlerini, yemeğini odasında servis yapılır. Futbolcular tek kişi odada konaklama yapılır, oteldeki personelin otelde konaklaması sağlanır. Futbol takımını izole ederek herkes tek tek odada kalır, güvenliğini, sağlık altyapısını sağladıktan sonra her gün bir futbol sahamızda en az 3 tane futbol oynanabilir. Bu konuda organizasyonu yaparak, rahatlıkla biz bu işin altından kalkabilir ve başarılı bir biçimde gerçekleştirebiliriz."

ANTALYA'NIN RAKAMLARI