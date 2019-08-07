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ANTALYA DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİ GEMİSİ ALANYA'DA

20 dakika önce

DÜNYANIN en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.

DÜNYANIN en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.
Kos Adası'ndan demir alan dünyanın en büyük yelkenli gemisi ve dünyanın tek 5 yelken direkli gemisi olma özelliğini taşıyan Club Med 2, sabah erken saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemi, limanın yaklaşık 500 metre açıklarında demir attı. Yelkenli olmasından dolayı açığa demirleyen gemiden çoğunluğu Fransızlardan oluşan 291 yolcu ve 253 mürettebat filikalarla karaya taşındı.
EGE'YE YELKEN AÇACAK
Şehre ayak basan yolcular ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek gemi Finike Limanı'na demir atacak. Turunu Kekova, Bodrum ile devam ettirecek olan lüks gemi Didim ve Yunan adalarının ardından 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek.
Kos Adası, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
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