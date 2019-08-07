ANTALYA DÜNYANIN EN BÜYÜK YELKENLİ GEMİSİ ALANYA'DA
20 dakika önce
DÜNYANIN en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar Antalya'nın Alanya ilçesine demir attı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:08 Kaynak: DHA
DÜNYANIN en büyük yelkenlisi ve dünyanın tek 5 direkli yolcu gemisi olma özelliği taşıyan Club Med 2, yaklaşık 5 yılın ardından tekrar Antalya
'nın Alanya
ilçesine demir attı. Kos Adası
'ndan demir alan dünyanın en büyük yelkenli gemisi ve dünyanın tek 5 yelken direkli gemisi olma özelliğini taşıyan Club Med 2, sabah erken saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemi, limanın yaklaşık 500 metre açıklarında demir attı. Yelkenli olmasından dolayı açığa demirleyen gemiden çoğunluğu Fransızlardan oluşan 291 yolcu ve 253 mürettebat filikalarla karaya taşındı.
EGE'YE YELKEN AÇACAK
Şehre ayak basan yolcular ilçenin tarihi ve turistlik yerlerini gezdi. Bugün saat 17.30'da Alanya'dan hareket edecek gemi Finike
Limanı'na demir atacak. Turunu Kekova, Bodrum
ile devam ettirecek olan lüks gemi Didim
ve Yunan adalarının ardından 21 Ağustos'ta tekrar Alanya'ya gelecek.
Kim Kardashian, özel davetli olduğu Jennifer Lopez'in konserine katılmadı Karain Mağarasındaki kazılarda 350 bin yıllık el baltası bulundu Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu