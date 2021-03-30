ANTALYA Dünyasının aydınlanması için 25 bin liraya ihtiyacı var - Son Dakika

Dünyasının aydınlanması için 25 bin liraya ihtiyacı var

ŞEKER hastalığı nedeniyle görme engelli olan Fatih Arkaç (60), yalnız kaldığı evinde hayata tutunmaya çalışıyor. Nafaka ve kira masrafının ardından kalan 200 lirayla 1 ay geçinmeye çalışan Arkaç, 'Tek gözüm görsün, başka bir şey istemiyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Fatih Arkaç, 1.5 yıl önce şeker hastalığına bağlı bir anda görme yeteneğini kaybetti. Gözlerinden iki kez ameliyat olan Arkaç'ın durumuyla ilgili iyileşme olmadı. Arkaç, eşinden ve 4 çocuğundan yıllar önce ayrıldığı için Kepez ilçesinde kirada oturduğu evde yalnız başına kaldı. Komşularının yemek ve temizliğine yardım ettiği Fatih Arkaç, emekli aylığından eski eşine kesilen nafaka ve kiradan sonra elinde kalan 200 lira ile 1 ay geçinmeye çalışıyor.

25 BİN LİRAYA GÖREBİLİR

Emekli olmadan önce çalıştığı yerdeki arkadaşı Mevlüt Killidağ'ın tesadüfen kendisinden haberdar olması üzerine destek olduğunu anlatan Arkaç, gözlerinin yeniden görebilmesi için kendisine uzanacak yardım eli bekliyor. Kendi işini göremeyecek durumda olduğunu anlatan Arkaç, '1100 lira nafaka kesiliyor. Göz tedavim için kredi çekmiştim. Onu da kesiyorlar. Elimde yalnızca 200 lira kalıyor. Tek gözüm görsün yeter, başka bir şey istemiyorum. Bir mercek tedavisi için '25 bin lira yeterli olur' demişlerdi. Gücüm yetmiyor" dedi.

Mevlüt Killidağ ise zor zamanında arkadaşının yanında olduğunu, yemek ve evinin temizliğiyle ilgilendiğini belirterek, 'Ben de bazen iş için şehir dışına gidiyorum. Kendi başına kalıp iyice mağdur oluyor" diye konuştu.