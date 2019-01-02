Son Dakika Haberleri: Antalya Duvarı Balyozla Kırıp, 1 Milyon Liralık Altın Çaldılar

Antalya Duvarı Balyozla Kırıp, 1 Milyon Liralık Altın Çaldılar

39 dakika önce

Antalya'da duvarı balyozla delinen kuyumcudan, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındı.

Antalya'da duvarı balyozla delinen kuyumcudan, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındı. Hırsızların, güvenlik kamerası ve alarmı devre dışı bırakmak için işyerinin elektriğini kestiği belirlendi. Olay, gece bilinmeyen saatte, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen Ali A., stantta bulunan altınlardan sadece bir bilezik ve kolye kaldığını gördü. İş yeri duvarında yarım metrelik delik olduğunu gören Ali A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, 1 milyon lira değerinde 4.5 kilo altın çalındığı belirlendi. Hırsızların, kuyumcunun yanındaki boş dükkana tavanındaki sacları kırarak girdiği, ardından duvarı balyozla delerek işyerine girdiği ortaya çıktı. Hırsızların güvenlik kamerası ve alarmı devre dışı bırakmak için, işyeri dışındaki elektrik panosuna zarar verip kuyumcunun elektriğini kestiği belirlendi. Olaydan 3 gün önce asansörlü kasanın arızalandığı, bu nedenle Ali A.'nın altınları vitrinde bıraktığı kaydedildi.

Kuyumcu Ali A., işyerinin daha önce iki kez daha soyulmak istendiğini, 2 kez duvarı delerek dükkana girilmeye çalışıldığını söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:34 Kaynak: DHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
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