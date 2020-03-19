ANTALYA Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika

ANTALYA Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

6 saat önce

Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlemANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede çalışanlarla müşterilerin birbiriyle temasını önlemek amacıyla kırmızı beyaz renkli ikaz şeridiyle önlem alındı.

Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

ANTALYA'nın Serik ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir eczanede çalışanlarla müşterilerin birbiriyle temasını önlemek amacıyla kırmızı beyaz renkli ikaz şeridiyle önlem alındı.

Serik'te bir eczanede koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında; eczane çalışanları ve müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan kırmızı beyaz renkte ikaz şeridiyle ayrıldı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşterilerle ilaç ve para alışverişini ise mesafeli yaptı.

Eczacı Asuman Dolay, " Sağlık Bakanlığı'nın istediği önlemleri uygulamaya çalışıyoruz. Hem halkımız hem de kendi sağlığımız için bu tür önlemleri almaya çalışıyoruz. Eczanemize gelen müşteriler de bu uygulamayı anlayışla karşılıyor. Vatandaşlarımız da bilgi sahibi oldukları için çok sorun olmuyor ve anlayışla karşılıyorlar. Onların da sağlığı önemli, bizim de önemli" dedi.

İlk anda eczane içerisine giren ve şaşıran müşteriler de aldıkları önlem dolayısıyla eczane çalışanlarına teşekkür etti.

ANTALYA Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem

serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:36 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi         
15:07
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak         
15:05
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? Sağlık Bakanı Meclis'te açıkladı         
14:47
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir         
14:14
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı         
13:17
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz         
12:00
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:47:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Eczanede koronavirüse karşı şeritli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]