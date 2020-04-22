ANTALYA Eczanesinin camekanına, çocukların 23 Nisan mesajlarını astı - Son Dakika

Eczanesinin camekanına, çocukların 23 Nisan mesajlarını astı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eczacı Ece Bandırma, evden çıkamayan çocukların mesajlarını duyurmak için işletmesinin camekanına onların çizdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resimlerini astı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında bu yıl 100'üncü yılı kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dışarı çıkamayacak çocukların mesajlarını, Kemer ilçe merkezinde bulunan eczacı Ece Bandırma, işletmesinin girişindeki camekanda sergilemeye başladı. Ece Bandırma, bu yöntemle çocukların mesajlarını ilçede yaşayanlara duyurmaya çalıştı. Hastalarının, komşularının, hatta İzmir'de yaşayan yeğeni ve arkadaşlarının da yolladığı 32 resimde özellikle çocukların, 'Bizleri unutmayın lütfen', 'Maskeni tak virüsü takma', 'Evinde kal Türkiye' gibi mesajlar ilgi çekti.

Ece Bandırma, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bu sene çocukların hepsi evlerinde kalacak. Biz onları sokaklarda görmüyoruz ve bize bir mesajları var mı diye hafta sonu hem komşularımızın çocuklarından, hem hastalarımızın çocuklarından, hem de İzmir'deki kendi yeğenim ve arkadaşlarından bana resimler yollamalarını istedim. Bunları eczanenin duvarına asayım ve böylece onların bir mesajı varsa halka iletilsin, aynı zamanda bu sıkıntılı koronavirüs döneminde de suratları asık insanlar bunları görüp, mutlu olsunlar istedim. Çocuklarımız da böylece takdir edildiler. Ayrıca sadece kendilerinin değil, köpeklerinin de parmak izlerini resimlere bastılar. Mesajlarını yolladılar, evde kalın mutlu kalın diye. Onların bu sıkıntılı zamanlarını pozitife çevirmek istedim. Gelen hastalarımız ve görenlerin de mutlu olmasını istedim" dedi.