"Antalya eğitim üssüne dönüşecek"

Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın dünyadan gençlerin gelip eğitim gördüğü bir eğitim üssüne dönüşeceğini bildirdi.

Karaloğlu, Manavgat'ta yapımı tamamlanan Hacı Sultan - Mehmet Kara Ortaokulunun açılış töreninde, medeniyet değerleriyle, kültürüyle, irfanıyla, birliğiyle, beraberliğiyle, iyi yetişmiş genç nüfusuyla büyük bir millet olduklarını, bu genç nüfusun iyi eğitmek durumunda olduklarını söyledi.

Devlet, belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla milli eğitim konusunda herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Karaloğlu, 2005 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin genel bütçeden en çok payı milli eğitim bakanlığına verdiğine dikkat çekti.

Antalya'da eğitim alanında son yıllarda önemli mesafeler alındığını ifade eden Karaloğlu, "Sadece ana sınıfından lise sona kadar değil, yükseköğretimde de önemli mesafeler aldık. Bu şehir sadece Türk çocuklarının değil, dünyadan da gençlerin gelip eğitim gördüğü eğitim üssüne dönüşecek. Şu an da beş üniversitemiz var. İkisi kamu, üçü vakıf. İnşallah bundan sonra açılacak ilk üniversite Manavgat'ta olacak." dedi.

Açılışı yapılan okulda 920 öğrenci, 24 derslik olduğunu ve Manavgat'ın en büyük okullarından biri haline geldiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hem Manavgat'ta hem Antalya'da 850 ilave dersliğe ihtiyacımız var. Allah'a hamdolsun Antalya turizmde bu sene bütün rekorları altüst etti. 14 milyonu geçtik. İnşallah koyduğumuz 16 milyona da yıl sonunda ulaşmış olacağız. Rabbim turizmci dostlarımıza daha çok versin. Ama turizmden bu kadar iyi para kazandığımız bu zamanda şehrin de eğitim konusunda böyle bir ihtiyacı var. İnşallah yeni hayırseverleri protokol için valilik binamızda misafir etmeyi heyecanla bekliyoruz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törenin ardından okul bahçesini ve sınıfları gezen Vali Karaloğlu, öğrencilerle sohbet edip hediye verdi.