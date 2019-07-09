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ANTALYA Egor Kreed tatilcileri coşturdu

1 saat önce

Egor Kreed tatilcileri coşturduAntalya'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Egor Kreed, binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu.

ANTALYA Egor Kreed tatilcileri coşturdu, System.String[]
Egor Kreed tatilcileri coşturdu
Antalya'nın Kemer ilçesinde gece kulübünde sahneye çıkan Rus şarkıcı Egor Kreed, binlerce yerli ve yabancı tatilciyi coşturdu.
Kemer merkezdeki Club Aura'da düzenlenen Egor Kreed konseri için yaklaşık 4 bin yerli ve yabancı turist toplandı. İlk olarak DJ Serkan'ın çaldığı şarkılarla eğlenen turistler, go go dansçılarının şovlarını da ilgiyle izledi.
Saat 02.00'de sahneye çıkan Egor Kreed, sevilen şarkılarını seslendirdi. Kreed'in söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler zaman zaman da sanatçıya eşlik etti, fotoğraf ve video çekti. Egor Kreed konseri yaklaşık 1 saat sürdü.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
Antalya, Kemer, Güncel
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