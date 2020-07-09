ANTALYA Eğrigöl'e yapılaşma tehdidi - Son Dakika

ANTALYA Eğrigöl'e yapılaşma tehdidi

Eğrigöl'e yapılaşma tehdidiAntalya'nın Geyik Dağları eteklerinde 2 bin 350 rakımdaki saklı güzelliklerinden Eğrigöl, son aylarda ciddi bir yapılaşma tehdidi yaşıyor.

Eğrigöl'e yapılaşma tehdidi

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Antalya'nın Geyik Dağları eteklerinde 2 bin 350 rakımdaki saklı güzelliklerinden Eğrigöl, son aylarda ciddi bir yapılaşma tehdidi yaşıyor. Doğaseverler, koronavirüs nedeniyle yaylalara ilgi artınca Eğrigöl kenarında onlarca yeni yapı ve yeni yapı için hazırlanmış alan tespit etti.

Antalya ve Konya sınırında Geyik Dağları'nın eteklerindeki Taşeli platosunda yer alan Eğrigöl, uzun yıllardır el değmemiş doğası ve endemik bitkileriyle yaylacılar, doğa ve fotoğraf tutkunları ile kampçıları misafir ediyor. Antalya'nın Alpleri olarak da isimlendirilen ve mayıs-haziran aylarında dahi 3-4 metreyi bulan kar kalınlığını görmenin de mümkün olduğu Eğrigöl, özellikle son iki yıldır ciddi bir yapılaşma tehdidi yaşıyor.

Alanya'da yerli ve yabancı turistlere doğa yürüyüşleri hizmeti de veren bir firmanın sahibi Halil Tokgöz, Eğrigöl etrafındaki yapılaşma tehdidine dikkat çekti. Her yıl yerli ve yabancı turistlerle bölgede doğa yürüyüşüne çıktıklarını anlatan Tokgöz, 'Son bir ayda en az 15-20 subasmanı hazır şekilde ev yeri açılmış. Göl kenarında normalde eskiden kalma 30 civarı ev vardı. Şu anda yeni ev yerleriyle birlikte bir o kadar daha alan hazırlanmış dedi.

Eğrigöl'ün olduğu yaylanın Güzelbağ'a ait yayla olduğunu belirten Tokgöz, 'Muhtemelen o bölgenin insanlarıdır. Tabii yabancıya da satış yapılıyor. Örneğin, Konya'dan bir kişi ev satın almış. Başka illerden gelip satın alanlar da var. Tahminim şu, son bir ayda koronavirüs nedeniyle yaylalara ilgi artıca, yapılıp satılacak evlerin bir anda bu kadar artması beni çok şaşırttı. Gölün çevresi resmen talan ediliyor son 1 ayda en az 15 ev yeri kazılmış diye konuştu.

Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Eğrigöl'e yapılaşma tehdidi - Son Dakika
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