Antalya Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi

Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi
ANTALYA'nın Korkuteli
ilçesinde oturan Ednan Öz (57), ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinda kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Öz, hatanın düzeltilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü
'ne yazı yazıldığını söyledi.
Korkuteli'ne bağlı Sülekler
Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ednan Öz, yeni kimlik çıkarmak ve ehliyetini değiştirmek için Korkuteli Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Öz, kimliğini çıkarttıktan sonra ehliyetini de değiştirmek için görevli memurun yanına gitti. Ancak memur, ehliyet kaydında 'ölü' göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve görevlilere 'Ölü değilim, yaşıyorum, buradayım' diyen Ednan Öz, başından geçenleri şöyle anlattı
Ehliyetimin kayıtlı sayfasını gösterdiler. TC kimlik numaram aynı. Anne
,baba adı, doğum yeri normal. Mutlaka bir yerde yanlışlık vardır diye düşündüm. Ama hepsi doğruydu. Fotoğrafta bana aitti. 'Bir yanlışlık var' dedim. 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. 'Ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Sonra yanlışlığın Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde yapılan bir memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ehliyetimi 5 Kasım 1990'da Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü, Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı dedi.
GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ
Yazışmaların ardından kendisine geçici ehliyet verildiğini anlatan Öz, Nüfus müdürlüğünden bu sabah çağrıldım. Bir ay önce başvurdum kimlik ve ehliyet değiştirmek için. Kimliğim var ama ehliyetim yok, ölü dediler. O yüzden beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evraklarını getir' dediler. Nüfus dairesine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğeri gelir dediler. Beklemekteyim dedi.