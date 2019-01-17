Son Dakika Haberleri: Antalya Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi

Antalya Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi

1 saat önce

Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendiANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz (57), ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinda kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi.

Ehliyetini değiştirmeye gitti, kayıtlarda 'ölü' olduğunu öğrendi

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde oturan Ednan Öz (57), ehliyetini değiştirmek için gittiği nüfus dairesinda kayıtlarda 'ölü' olarak göründüğünü öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Öz, hatanın düzeltilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazıldığını söyledi.

Korkuteli'ne bağlı Sülekler Mahallesi'nde çiftçilik yapan 2 çocuk babası Ednan Öz, yeni kimlik çıkarmak ve ehliyetini değiştirmek için Korkuteli Nüfus Müdürlüğü'ne gitti. Öz, kimliğini çıkarttıktan sonra ehliyetini de değiştirmek için görevli memurun yanına gitti. Ancak memur, ehliyet kaydında 'ölü' göründüğünü söyledi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve görevlilere 'Ölü değilim, yaşıyorum, buradayım' diyen Ednan Öz, başından geçenleri şöyle anlattı

Ehliyetimin kayıtlı sayfasını gösterdiler. TC kimlik numaram aynı. Anne,baba adı, doğum yeri normal. Mutlaka bir yerde yanlışlık vardır diye düşündüm. Ama hepsi doğruydu. Fotoğrafta bana aitti. 'Bir yanlışlık var' dedim. 'Yanlışlık yok, sen ölüsün' dediler. 'Ben karşınızdayım' dedim. Bu sefer araştırmaya başladılar. Sonra yanlışlığın Amasya'nın Merzifon ilçesinde yapılan bir memur hatasından kaynaklandığını öğrendim. Ehliyetimi 5 Kasım 1990'da Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden almıştım. Şimdi Korkuteli Nüfus Müdürlüğü, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazdı dedi.

GEÇİCİ EHLİYET VERİLDİ

Yazışmaların ardından kendisine geçici ehliyet verildiğini anlatan Öz, Nüfus müdürlüğünden bu sabah çağrıldım. Bir ay önce başvurdum kimlik ve ehliyet değiştirmek için. Kimliğim var ama ehliyetim yok, ölü dediler. O yüzden beklemekteydik. 'Yazı yazalım, sonuç geldiğinde ararız' dediler. Bugün sabah aradılar, 'Evraklarını getir' dediler. Nüfus dairesine teşekkür ederim. Geçici ehliyetimi aldım, bir hafta sonra da diğeri gelir dediler. Beklemekteyim dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:43 Kaynak: DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Korkuteli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönen Genç, Annesine Cinsel Saldırıyla Suçladığı Ambulans Şoförünü Öldürdü Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü

Çifte Cinayetin Zanlısı, 3'üncü Cinayeti Cezaevinde İtiraf Etti Genç Kadın, Eski Sevgilisiyle Birlikte Çektirdikleri Fotoğrafları Sosyal Medyadan Silince Ölesiye Dayak Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 22:55:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Ehliyetini Değiştirmeye Gitti, Kayıtlarda 'Ölü' Olduğunu Öğrendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]