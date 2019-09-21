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Antalya eldiven takıp tarihi kaleiçi'ni temizlediler

1 saat önce

Eldiven takıp tarihi Kaleiçi'ni temizledilerANTALYA'da, 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında kent sakinleri tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı.

Eldiven takıp tarihi Kaleiçi'ni temizlediler

ANTALYA'da, 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında kent sakinleri tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı.

Estonya'da başlayan küresel çevre hareketi 'Let's Do It' (Haydi yapalım) projesi etkinlikleri kapsamında tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen çöp toplama etkinliği Antalya'da da düzenlendi. Etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Tarihi Hadrian Kapısı (Üçkapılar) önünde toplanan çevre dostları, ellerine taktıkları eldivenlerle tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. 'Let's Do It- yazılı tişörtler giyen kalabalık, tarihi semtte çöp toplayarak Yat Limanı'na kadar gitti.

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Let's Do It çalışması ve Küresel İklim Grevi aynı döneme denk geliyor. Dünyayı hep beraber kirletiyoruz. Küresel ölçekte kirliliğe 'dur' dememiz gerekiyor. Çevresel tahribata 'dur' dememiz gerekiyor. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Şimal Karakulak da Dünya Temizlik Günü Bildirisini okudu. Karakulak, "Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların başında çevre kirliliği ve iklim değişikliği gelmektedir. Bizler bu umursamaz tavırlarımızla bindiğimiz dalı kesiyoruz. Tek kullanımlık plastiklere de hayır diyoruz. Bu hareketin biz çocuklarla yapılması temiz yarınlar ve çevre için çok değerlidir" dedi.

Antalya eldiven takıp tarihi kaleiçi'ni temizlediler

Ümit Uysal, Estonya, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:27 Kaynak: DHA
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