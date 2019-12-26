Antalya elektrik akımına kapıldı - Son Dakika
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Antalya elektrik akımına kapıldı

6 saat önce

Elektrik akımına kapıldıANTALYA'da inşaat halindeki bir plazada temizlik yapan Ayşe Ergül (27), ucu açık unutulan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılıp yaralandı.

Elektrik akımına kapıldı

ANTALYA'da inşaat halindeki bir plazada temizlik yapan Ayşe Ergül (27), ucu açık unutulan elektrik kablosuna dokununca akıma kapılıp yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, inşaat halindeki plazanın 4'üncü katında meydana geldi. Katta yerde yatan bir kişi olduğunu görenler, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Ergül bir süre sonra kendine geldi. Ergül, ambulansla hastaneye götürüldü.

Plaza çalışanları, Ergül'ün ucu açık unutulan bir kabloya dokunması sonucu elektrik akımına kapıldığını belirtti.

Antalya elektrik akımına kapıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:53 Kaynak: DHA
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