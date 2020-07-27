ANTALYA Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası - Son Dakika

ANTALYA Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası

Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiasıANTALYA'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi (38) makam şoförü yapıp, eşi S.T. (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası

ANTALYA'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'yi (38) makam şoförü yapıp, eşi S.T. (31) ile yasak aşk yaşadığı ileri sürüldü. Noter aracılığıyla istifa dilekçesi gönderen Ahmet Tilki, eşi ve evli olan Başkan Öztürk arasında geçtiğini iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını da paylaştı.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi S.T. arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. Elmalı'da yaşayan Ahmet Tilki, geçen yıl, eşinden boşanmış bir çocuk annesi S.B. ile evlenmeye karar verdi. Çiftin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

NİKAH, BELEDİYENİN SOSYAL MEDYA HESABINDA PAYLAŞILDI

Başkan Öztürk, ilk nikahı olan törende çekilen fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesabından da paylaşarak, mutluluklar diledi. Belediyenin sosyal medya hesabından da 'Birlikte bir ömür diyerek yola çıkan S.T. ve Ahmet Tilki çiftinin nikahını kıyan Belediye Başkanımız, genç çiftimize bir ömür boyu huzur ve mutluluk temennisinde bulundu' ifadeleri kullanıldı.

MAKAM ŞOFÖRÜ YAPTI

Öztürk, bir süre sonra ise Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş.'de işe alıp kendisine makam şoförü yaptı. Bu arada Ahmet Tilki, eşinin telefonunda, Başkan Öztürk ile yazışmalarını gördü. Bunun üzerine Tilki, 20 Temmuz'da işinden istifa edip, tebligatı da noter aracılığıyla belediyeye gönderdi. Tilki dilekçesinde, eşi ile Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti.

'NAMUS VE ŞEREFİNİ PARAYLA SATACAK KADAR ŞEREFSİZ DEĞİLİM'

Ahmet Tilki, ihtarnameyi de sosyal medya hesabından paylaştı. Tilki, paylaşımında, "Elmalı Belediyesi'nden istifa ettim. Bana eşimin adına kullanarak, namusumu karalayacak şekilde 'Bize komplo kurdu iftira attı' diyenlere iki çift sözüm var. Asıl iftiracı yalancı olan sizlersiniz. Attığınız yalanlarınızla ve iftiralarınızla boğulup gideceksiniz. Ben kendi namusumu karalayacak kadar alçak değilim. Ben namus ve şerefini parayla satacak kadar şerefsiz değilim. Allah mazlumların her zaman yanındadır. Bekleyin Allah var gam yok" ifadelerine yer verdi.

'SUSMAYACAĞIM'

S.T. ise S.B. adıyla açtığı Facebook hesabından, durumu namusunu, şerefini, onurunu ayaklar altına alan asılsız iftira olarak niteledi. S.B. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsım adıma, boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından sosyal medya üzerinden ve diğer iletişim kanallarından 'Namusumu, şerefimi, onurumu' ayaklar altına alacak asılsız ve yersiz iftiralar, bir anne, bir kadın olarak iğrenç ve kumpas dolu bir senaryoya alet edilmem beni, oğlumu ve tüm ailemi yıpratmış ve psikolojik olarak yıkıma uğratmıştır. Ardı arkası kesilmeyen kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Evliliğimin 3'üncü ayında ortak yaşadığımız evimde Tilki denilen şahsa ait 3 adet cep telefonu vb. materyaller yakaladım. Bu şahıs tarafından aldatıldığıma dair bir sürü görüntü ve ses kayıtları tespit ettim. Sustum, sabrettim. Bu konuyu irdelemeye başladığım vakit, halen evli ve 2 çocuk annesi o kadınla telefon görüşmelerini tespit ettim. Kadın tarafından telefonda birçok kez rahatsız edildim. Bunlar ortaya çıkmasın, bu mesajları ve görüntüleri kimseye göstermeyeyim diye Tilki tarafından defalarca kez ölümle tehdit edildim. Evlendiğim kişi tarafından üzerime atılan o çirkin iftiranın temelinde bunlar da yatmaktadır. Bugüne kadar onurum için yaşadım, bu saatten sonra da inatla yaşamaya devam edeceğim. Pes etmeyeceğim, savaşacağım ve kazanacağım. Susmayacağım."

'EŞİME ŞİDDET UYGULAMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM'

S.T. sosyal medya hesabında, eşinin imzaladığı bir yazıyı da paylaştı. Ahmet Tilki'nin imzalayıp verdiği yazıda, "Eşim S.T.'ye evliliğimiz boyunca şiddet, hakaret, tehdit etmeyeceğime söz veriyorum. Sözümü tutmazsam gereğinin, hukuki işlemlerin yapılmasını arz ederim. 18.6.2020" ifadelerinin yer aldığı görüldü. S.B., bu açıklamayı paylaştıktan kısa süre sonra ise hesabını kapattı.

'BÖCEK BULUNDU'

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün avukatı Ümit Ulus, konuyla ilgili DHA'ya açıklama yaptı. Avukat Ümit Ulus, Ahmet Tilki hakkında suç duyurusunda bulunmak için dilekçe yazdığını belirtti. Ulus, "Biz bu vatandaşın iş akdini bu olaylar yayılmadan yaklaşık 15-20 gün öncesinde, hareketlerinden şüphelenen müvekkilim aracın içinde ve makam odasında arama yaptırıyor. 'Böcek' diye adlandırılan bir dinleme cihazı olduğunu tespit ediyor. Müvekkilim de iş akdine son veriyor. Ahmet Tilki isimli vatandaşın iş akdine son verildikten sonra bu vatandaş boş durmadan geri geliyor. 'Beni tekrar işe alın ya da başka birime alın' falan diyor. Tabi geri adım atılmıyor. Daha sonra küçük küçük şantajlar başlıyor. 'Elimde birtakım belgeler var, kayıtlarım var' diyor. Müvekkilimin de gizli kapaklı işi olmadığı için çok aldırış etmiyor. Talepleri reddediyor" dedi.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ'

Avukat Ümit Ulus, "Geçen hafta çarşamba günü Ahmet Tilki isimli vatandaş, şirkete Halil Öztürk'ün eşiyle ilgili birtakım yazışmaları hakkında ihtarname çekiyor. Biz de tam buna karşı suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, bugün tekrar bir olayla karşılaştık. Şimdi de konuyla ilgili dilekçe yazıyorum. Bu vatandaş WhatsApp yazışmalarında müvekkilimin fotoğrafını kullanmış. Kendilerinin beraber bir şekilde fotoğrafları yok zaten. Herhangi bir numara mı kullanmış. Benim tahminim muhtemelen sanal bir telefona WhatsApp kurulmuş. WhatsApp'a müvekkilimin numarası kaydedilmiş. Müvekkilimin fotoğrafını da yapıştırmış oradan kendisiyle birtakım yazışmalar yapılmış. Bu yazışmaların nereden geldiği belli değil. Bu hesabın kime ait olduğu da belli değil. Bu yazışmalarla birlikte Ahmet Tilki isimli vatandaşın Facebook üzerinden yaptığı paylaşım üzerine suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

ANTALYA Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası

Halil Öztürk, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Elmalı Belediye Başkanı'na 'yasak aşk' iddiası - Son Dakika
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