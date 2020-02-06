Antalya elmalı'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya elmalı'da kar yağışı - Son Dakika

Antalya elmalı'da kar yağışı

22 dakika önce

Elmalı'da kar yağışıANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elmalı'da kar yağışı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elmalı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Elmalı- Antalya karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmaları başlatırken, yolun açık olduğu belirtildi.

Antalya elmalı'da kar yağışı

Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 06:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı, Valilik'ten uyarı geldi
Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu Uçak kazasında ölen genç kadından geriye fotoğrafları kaldı

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya elmalı'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]