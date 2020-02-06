Antalya elmalı'da kar yağışı - Son Dakika

Elmalı'da kar yağışı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elmalı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Elmalı- Antalya karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmaları başlatırken, yolun açık olduğu belirtildi.