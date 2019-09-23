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Antalya elmalı'da renkli çoban festivali

1 saat önce

Elmalı'da renkli Çoban FestivaliAntalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Çoban Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Elmalı'da renkli Çoban Festivali

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen Çoban Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Elmalı'da Çoban Festivali düzenlendi. Vali Münir Karaloğlu önderliğinde hazırlanan proje kapsamında peygamber mesleği olarak tanımlanan çobanlıkla hayvancılığa olan ilgiyi artırmak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve çobanların ve yöre halkının eğlenceli vakit geçirmesine yönelik düzenlenen Çoban Festivali, renkli yarışmalar ve etkinliklere sahne oldu.

Festivale Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Kaymakam Fatih Ahmet Kurt, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ceylan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca, Antalya İl Tarım ve Orman Müdür vekili Gökhan Karaca, komşu ilçe belediye başkanları, il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürleri, Ziraat Odası başkanları, birlik başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri, çobanlar ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Mehteran gösterisiyle başlayan festival kıl teke yarışmasıyla devam etti. Birbirinden güzel tekeler jürinin beğenisine sunuldu. Daha sonra festivalin en şirin kuzusu seçildi. Güzel ve renkli süslemelerle rakiplerini geçmeye çalışan kuzular jüriyi de bir hayli zorladı. Festivalin en heyecanlı yarışmalarından biri olan keçi kırkım yarışması da kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Henüz 10 yaşında olan bir yarışmacı kendisinden yaşça büyük olan rakiplerini geçerek birinci oldu. Festival sipsi dinletisi eşliğinde koyun kırkım şov ile devam etti. Yaklaşık 3 dakika içinde koyun kırkan çoban tüm katılımcıların beğenisini topladı.

Yerel çobanlar müzik dinletisiyle süren festival en heyecanlı yarışma olan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Çoban Aile Bilgi Yarışması ile devam etti. Çoban aileler bilgi birikimi ve tecrübeleriyle çok iyi bir yarışma çıkarırken, birinciyi belirlemek de kolay olmadı. Festival zeybek oyunu, kaval dinletisi, keçi süt sağım gösterisi, şiir dinletileri, ödül töreni ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Antalya elmalı'da renkli çoban festivali

Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:18 Kaynak: DHA
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