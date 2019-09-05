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Antalya elmalı'da yörük göçü canlandırıldı

4 saat önce

Elmalı'da Yörük göçü canlandırıldıAntalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu.

Elmalı'da Yörük göçü canlandırıldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yörük göçü renkli görüntülere sahne oldu.

Elmalı'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen temsili Yörük göçü, Elmalı Belediyesi ve Batı Toroslar Yörük ve Türkmen Dernekleri ile organizasyonunda yapıldı. Yörük göçüne CHP Antalya milletvekilleri Rafet Zeybek ve Aydın Özer, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, Kaymakam Fatih Ahmet Kurt, Belediye Başkanı Halil Öztürk, Elmalı Cumhuriyet Başsavcısı Suphi Abikoğlu, CHP İlçe Başkanı Şakir Aydın, İYİ Parti İlçe Başkanı Turgay Kızıltaç, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen Dernekleri üyeleriyle ile vatandaşlar katıldı. At, deve, eşek, köpek ve traktörleriyle Yörük göçünü canlandıranlar renkli görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Halil Öztürk, Yörük kültürünün gelecek nesillere taşınması gereken önemli miras olduğunu belirterek, bu kültürün yaşatılabilmesi için gerekli olan tüm desteği vereceklerini söyledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen Yörük göçünün sonunda şarkıcı Kubat konser verdi.

Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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