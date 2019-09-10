Antalya elmalı'nın 'kelleci erol'u zamana direniyor

Elmalı'nın 'Kelleci Erol'u zamana direniyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 10 yaşında girdiği babasının demirci dükkanında 61 yıldır çalışan Erol Yıldız (71) son dönemde kelle ve paça ütücülüğü yaparak geçimini sağlıyor. Bundan dolayı da ilçede 'Kelleci Erol' adıyla tanınan Erol Yıldız, Hiç çırak yetiştiremedim. Bu işe merak eden yok. Elmalı'da benden başka bu işi yapan da yok dedi.

Elmalı'da doğan Erol Yıldız, 10 yaşındayken babasının yanında demirci çırağı olarak meslek hayatına başladı. Babasının ölümünün ardından işi devralan Erol Yıldız, demirciliğin yanında kelle ve paça ütmeye işine de yöneldi. Kesilen küçük ve büyükbaş hayvanların kelle ve paçalarını demir ocağında üterek para kazanan Erol Yıldız, yaptığı bu işi dolayısıyla da ilçede 'Kelleci Erol' lakabıyla tanındı. Son yıllarda sadece kelle ve paça üterek geçimini sağlamaya devam eden evli ve 2 çocuk babası Erol Yıldız, zamana karşı direniyor.

'HİÇ ÇIRAK YETİŞTİREMEDİM'

Erol Yıldız, mesleğinin kaybolmaya yüz tuttuğunu ve kendisinden başka bu işi ilçede yapan kimsenin olmadığını, bugüne kadar da çırak yetiştiremediğini söyledi. Yıldız, 10 yaşından beri çalışıyorum. Yaşım 71. Hiç çırak yetiştiremedim. Bu işe merak eden yok. Elmalı'da benden başka bu işi yapan da yok dedi.

'AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN AZALMASINDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM'

Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Aslan da Elmalı'da kalaycılık, demircilik, bakırcılık, yorgancılık ve kelle ütücülüğü gibi mesleklerin yok olmaya yüz tuttuğunu belirterek, Elmalı'nın geçmiş kültürünü devam ettirecek, genç nesillerin bu mesleklere ilgi göstermemesi ve Ahilik kültürünün azalmasından dolayı üzgünüm. Esnaf odası olarak bu mesleklerin devamlılığını sağlamak için gereken her türlü çalışmaları yapacağız dedi.