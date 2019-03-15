Antalya Emlak Zengininin Katilleri Cebinde 120 TL Çıktı, Adamı Bedavaya Öldürdük

Emlak zengininin katilleri Cebinde 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdükAntalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K.

Emlak zengininin katilleri Cebinde 120 TL çıktı, adamı bedavaya öldürdük



Antalya'nın Kepez ilçesindeki ormanlık alanda, cesedi 8 parçaya bölünmüş halde toprağa gömülü bulunan emlak zengini Asım Bayram'ın (82) cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K., adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. ve M.Ö. ifadelerinde, Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinde 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük dedi.



Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelediğinde ise üzerine 600 bin TL olan ve 07 GN 817 plakalı otomobiliyle yola çıkan Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti. Söz konusu alanda 25 Şubat günü arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.



Polis ekipleri, 11 Mart günü de Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde eş zamanlı arama gerçekleştirdi. Döşemealtı Ekşili Göleti'nde dalgıçlar, yaşlı adamın otomobilini ararken, çevrede de dedektör köpekler ile Asım Bayram'ın izi sürüldü. Havadan İHA'ların destek verdiği arama kapsamında Varsak bölgesindeki ormanlık alanda önceden belirlenen noktalar tarandı. Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramalarda Asım Bayram'ın cesedi, 8 parçaya bölündükten sonra toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan otopside, Asım Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda şoklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi.



POLİS OPERASYON YAPTI



Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 Mart Salı günü yaptıkları operasyonla, cinayet zanlısı olarak M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K.'yı gözaltına aldı. Asım Bayram'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün oğlu Mevlüt Bayram tarafından teslim alındı. Asım Bayram'ın cenazesi, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Salur Beldesi'nde bugün cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



CEZAEVİNDEN ÇIKTI, ARACI PARÇALAYIP SATTI



Asım Bayram'ın zanlılar tarafından parçalanan 07 GN 817 otomobiline ait bazı parçalar da satıldıkları kişilerde ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne ait otoparka götürülen parçaların 4 bin 30 liraya satıldığı belirlendi. Polis, parçalanan aracın parçalarını satın aldığı belirlenen C.Y. R.Y., Ö.T., S.B.K. ve Mehmet Durmuş Uslu da gözaltına alındı. Şüphelilerden başka bir suçtan tutuklu Mehmet Durmuş Uslu'nun cezaevinden bir gün izinli çıktığı, Asım Bayram'ın aracını alıp parçalara ayırdıktan sonra sattığı belirlendi.



Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan cinayet zanlıları M.G., M.Ö., M.S. ve Ç.K. ile Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K. ve Bayram'a ait araç parçalarını satın alan C.Y. R.Y., Ö.T., ve S.B.K. adliyeye sevk edildi. Mehmet Durmuş Uslu ise işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferluga K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.



'BEDAVAYA ÖLDÜRDÜK'



Şüphelilerden M.G. ve M.Ö.'nün polisteki ifadelerinde, Amacımız bayıltıp parasını almaktı. Çekici sert vurunca öldü, cebinde 120 TL çıktı. Adamı bedavaya öldürdük dedi. M.G. ifadesinde ayrıca, Asım Bayram'la 21 Ocak'ta buluştuklarını belirterek, Birlikte bilardo salonunda çay içtik. Amacımız bayıltıp parasını almaktı. O gün planımızı uygulamaya koymadık. 22 Ocak'ta M.Ö.'nün evine gittik. İçeri girdiğimizde M.Ö., Asım Bayram'ın başına çekiçle vurdu. Amacımız bayıltmaktı, sert vurunca öldü. Biz de cesedi aynı gün evin altındaki depoda parçalara ayırdık. 23 Ocak'ta cesedi gömdüğümüz Varsak bölgesine gidip keşif yaptık. 24 Ocak'ta cesedin parçalarını çöp poşetlerine koyup keşif yaptığımız alana gömdük dedi.



Şüphelilerden M.G.'nin, 2005 yılında Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'nde Gür İnan Bayramoğlu'nu öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.



FERLUGA K. SERBEST BIRAKILDI



Asım Bayram'ın dini nikahlı eşi Ferluga K, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ferluge K., adliye çıkışında gazetecilere açıklama yaptı. Asım Bayram ile çok mutlu olduklarını belirten Ferluga K., Parası vardı, ama bayramda zekatını bile vermezdi. Kimseye 50 lira vermişliği yok. Çok cimriydi dedi. Ferluga K., Bayram'ın 20'ye yakın dairesi ile dükkanları, bankada parası belirterek, Bunu da her yerde anlatırdı. Anlattıklarının kurbanı oldu. Arabada para olduğunu söylemiş. Baksınlar bankadan çektiği paralara. Hiç para çekmezdi bankadan. Öyle bir para, çantası yoktu yanında. Şüphelileri tanımıyordum. Ev almak için onunla buluştu. Suçlular ortaya çıktı. Yanında para taşımıyordu. 150 liradan fazla para taşımazdı. Kimseye para da vermezdi. Bayramlarda bile birine 5 lira vermezdi. Benim de günahıma girdiler. Ben kimseye bir şey yapmadım diye konuştu.

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