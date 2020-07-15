ANTALYA Emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika

ANTALYA Emniyet kemeri hayata bağladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kurtuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamadan kurtuldu.

Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için işbirliği protokolü imzalayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet

Manavgat'ın Sorgun Mahallesi'nde Side'ye seyir halindeki İbrahim Özden'in kullandığı 07 L 8968 plakalı otomobil, Acısu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil direği yıkarak, yan devrildi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, yan yatan otomobilde sıkışan sürücü İbrahim Özden, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Emniyet kemeri takılı olduğu için burnu bile kanamayan İbrahim Özden, 'Bende bir şey yok, sadece göğüs kafesim üzerine emniyet kemeri baskı uyguladı. Onun haricinde hiç bir şeyim yok" dedi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen İbrahim Özden'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sorgun Mahallesi, İbrahim Özden, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:03 Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:40 Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti
22:03
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Serinlemek için sulama kanalına giren 2 çocuk boğuldu
20:40
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 22:44:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Emniyet kemeri hayata bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]