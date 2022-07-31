ANTALYA'DA TRAFİK POLİSLERİ KPSS'YE YETİŞMEYE ÇALIŞAN YA DA EVRAKLARINI UNUTANLARA YARDIM ETTİ - Son Dakika
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ANTALYA'DA TRAFİK POLİSLERİ KPSS'YE YETİŞMEYE ÇALIŞAN YA DA EVRAKLARINI UNUTANLARA YARDIM ETTİ

31.07.2022 20:12

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabah gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS) geç kalan ya da evrakları yanında bulunmayan 13 kişiye yardım ederek sınava yetişmelerini sağladı.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabah gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS) geç kalan ya da evrakları yanında bulunmayan 13 kişiye yardım ederek sınava yetişmelerini sağladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) bugün yaptığı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna yetişmeye çalışan ve sınava girebilmeleri için gerekli evrakları yanında bulunmayan vatandaşların evraklarını tamamladıktan sonra sınava yetişmelerine yardımcı oldu. Polis ekipleri, kimliğini unutan 2, sınava yetişmeye çalışan 9, sınav giriş belgesini kaybeden 1 ve 1 de kimliğini kaybeden toplam 13 kişinin sınava girmelerine yardımcı oldu.

Trafik ekipleri motosikletlerine bindirdikleri kişilerin evraklarını tamamlamalarının ardından sınava girecekleri fakülte ya da okullara bıraktı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA TRAFİK POLİSLERİ KPSS'YE YETİŞMEYE ÇALIŞAN YA DA EVRAKLARINI UNUTANLARA YARDIM ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANTALYA'DA TRAFİK POLİSLERİ KPSS'YE YETİŞMEYE ÇALIŞAN YA DA EVRAKLARINI UNUTANLARA YARDIM ETTİ - Son Dakika
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