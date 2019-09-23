Antalya emniyet personeli aşure etkinliğinde bir araya geldi

Antalya emniyet personeli Muharrem ayı vesilesiyle düzenlenen Aşure Etkinliğinde bir araya geldi.



Muharrem Ayı vesilesiyle, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, polis teşkilatında birlik, beraberlik ve aidiyet duygusunu arttırmak, şehitleri anmak amacıyla, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın himayelerinde Aşure Etkinliği düzenlendi. Uncalı Polis Lojmanları içerisinde Ulucan, eşi Selda Ulucan, şehit ve gazi aileleri, Antalya Emniyet Müdürlüğü personellerinin ve ailelerinin de katılımlarıyla düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve güvenlik kuvvetleri için mevlit okutuldu.



Yapılan duaların ardından, Ulucan ile eşi aşure dağıtımına yardım ederek, emniyet personeline ve ailelerine kendi elleriyle aşure ikram etti. - ANTALYA