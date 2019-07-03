Antalya Emniyeti 10 bin broşür dağıttı

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Farkında Ol" projesi ile sahillerdeki vatandaşlara ve turistlere, mala karşı işlenen suçlar konusunda bilgilendirici 10 bin broşür dağıtıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Farkında Ol" projesi ile sahillerdeki vatandaşlara ve turistlere, mala karşı işlenen suçlar konusunda bilgilendirici 10 bin broşür dağıtıldı.

İl merkezindeki sahillerde gerçekleştirilen broşür dağıtımına, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Yunus timleri, martı timleri, hırsızlık bürosu ekipleri, Konyaaltı ve Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler ile Deniz Şube ekipleri katıldı.

Ekipler, başlatılan "Farkında Ol" projesi kapsamında, vatandaşlara ve turistlere, mala karşı işlenen suçlara karşı alınabilecek tedbirlerin anlatıldığı 10 bin broşür dağıttı.

Konyaaltı sahilinde broşür dağıtan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yusuf Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle insanların kendi önlemlerini alarak, mağdur olmamasının amaçladığını söyledi.

Aksoy, proje kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek için broşür çalışması yaptıklarını dile getirerek, "Antalya turizmin başkenti, buraya gelen insanlar için can ve mal güvenlikleri bizim için çok önemli. Bundan dolayı vatandaşlarımızı bilinçlendirerek, onların güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Broşür dağıtımı sırasında vatandaşlardan ve turistlerden çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Aksoy, "İnsanlarımız polisin çalıştığını görüp mutlu oluyorlar." dedi.

Proje kapsamında dağıtılan broşürlerde, vatandaşlara 9 madde halinde alabilecekleri tedbirler anlatılıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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