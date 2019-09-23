Son Dakika Haberleri: Antalya emniyeti aşure etkinliği düzenledi
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Antalya emniyeti aşure etkinliği düzenledi

1 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğünce, aşure etkinliği düzenlendi.

Antalya emniyeti aşure etkinliği düzenledi, System.String[]

Antalya Emniyet Müdürlüğünce, aşure etkinliği düzenlendi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmek, polis teşkilatında birlik, beraberlik, aidiyet duygusunu artırmak ve şehitleri anmak amacıyla İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın himayelerinde Uncalı polis lojmanı bahçesinde düzenlenen etkinliğe şehit ve gazi aileleri ile emniyet mensupları katıldı.

Mevlid ve dua okunan etkinlikte, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, emniyet personeline ve ailelerine aşure ikram etti.

Mehmet Murat, Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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