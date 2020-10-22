Antalya emniyeti Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi - Son Dakika

Antalya emniyeti Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi. Kentte sağlık kurumlarınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan ya da temaslı oldukları belirlenerek izolasyona tabi tutulan kişiler, polis ekiplerince bildirdikleri adreslerde denetlendi. İzolasyona tabi tutulanların, süreci geçirdikleri adreslere giden polisler, ilgili kişilerin belirtilen adreste olup olmadıklarını kontrol etti. Süreç hakkında vatandaşlara bilgi veren ekipler, izolasyon yükümlülüğünü ihlal edenler hakkında adli ve idari işlem yapılacağı konusunda uyardı.

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