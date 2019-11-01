Son Dakika Haberleri: Antalya Emniyeti'nde rütbe terfi töreni
Son Dakika Güncel Antalya Emniyeti'nde rütbe terfi töreni

Antalya Emniyeti'nde rütbe terfi töreni

7 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 21 personelin bir üst rütbeye terfi etmesinden dolayı tören düzenledi.

Antalya Emniyeti'nde rütbe terfi töreni, System.String[]

Antalya Emniyet Müdürlüğü, 21 personelin bir üst rütbeye terfi etmesinden dolayı tören düzenledi.


Yılı Yüksek Değerlendirme Kurulunca Antalya Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli; 2.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 2, 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6, 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 7, Emniyet Amiri rütbesinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine 6 olmak üzere toplam 21 personele, rütbeler İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan tarafından törenle takıldı.


Yaptıkları çalışmaların geri dönüşlerinin olumlu olarak yansıdığını ifade eden Ulucan, tüm personeli ayrı ayrı tebrik ederek, her zaman onlara destek verdiğini kaydetti.


Ulucan, "Polislik mesleği zor ve meşakkatli bir meslektir. Bu görevi yerine getirirken ailemizden, özel hayatımızdan birçok fedakarlık yapmaktayız. Bizlere başarılı çalışma ortamı sağlayan ailelerimize, eşlerimize, bizlere verdikleri destek ve güvenden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:35 Kaynak: İHA
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