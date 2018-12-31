Antalya Emniyeti'nin Yılbaşı Mesaisi
40 dakika önce
Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yılbaşında olumsuz bir durum yaşanmaması için alışveriş merkezlerinde vatandaşlar bilgilendirildi.
Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yılbaşında olumsuz bir durum yaşanmaması için alışveriş merkezlerinde vatandaşlar bilgilendirildi.
Turizm kenti Antalya'da yılbaşı kutlamaları sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için, Antalya Emniyeti tarafından kentin bazı noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşı bilinçlendirmek adına ise çeşitli çalışmalar yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde kurulan standlarda 30-31 tarihlerinde suç ve suçlulara karşı bilgilendirmek adına vatandaşlara broşür dağıtıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:33 Kaynak: İHA
Aleyna Tilki Konseri İzdihama Neden Oldu
Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı
Antalya'ya Hava Yoluyla Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırıldı
Trabzonspor'da 8 İsim Kamp Kadrosunda Yer Almadı