Antalya Emniyeti'nin Yılbaşı Mesaisi
1 saat önce
Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yılbaşında olumsuz bir durum yaşanmaması için alışveriş merkezlerinde vatandaşlar bilgilendirildi.
Antalya Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından, yılbaşında olumsuz bir durum yaşanmaması için alışveriş merkezlerinde vatandaşlar bilgilendirildi.
Turizm kenti Antalya'da yılbaşı kutlamaları sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için, Antalya Emniyeti tarafından kentin bazı noktalarında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşı bilinçlendirmek adına ise çeşitli çalışmalar yapıldı.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde kurulan standlarda 30-31 tarihlerinde suç ve suçlulara karşı bilgilendirmek adına vatandaşlara broşür dağıtıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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