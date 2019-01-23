Son Dakika Haberleri: Antalya Emniyeti 'Umutların Hayal Olmasın' Dedi

Antalya Emniyeti 'Umutların Hayal Olmasın' Dedi

1 saat önce

Antalya Emniyeti bünyesinde suça karışan 50 çocuğa yönelik, başlatılan 'Umutların Hayal Olmasın' projesinde çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığı, haklarında ikinci kez aynı suçtan veya farklı suçlardan adli işlem yapılmadığı bildirildi.

Antalya Emniyeti 'Umutların Hayal Olmasın' Dedi, System.String[]
Antalya Emniyeti bünyesinde suça karışan 50 çocuğa yönelik, başlatılan 'Umutların Hayal Olmasın' projesinde çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığı, haklarında ikinci kez aynı suçtan veya farklı suçlardan adli işlem yapılmadığı bildirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, çocukların suçtan uzak kalmaları, koruma, kollama ve sosyal gelişimlerini destekleyerek aynı hatayı tekrar yaşamamaları amacıyla Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde ikamet eden ve suça sürüklenen 12-15 yaş gurubu 50 çocuğa yönelik, 5 Ağustos 2018'de 'Umutların Hayal Olmasın' projesi başlatıldı.

Projeye Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında maddi destek sağlanırken, Antalya Valiliği, Antalya Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek sağladı.

Başlatılan projeyle, çocukların karıştığı olayların tekrarlanmaması, çocukların karıştığı olayların önüne geçilerek suç ve suçlulukla mücadelede başarı sağlanması hedeflendi.

Tespit edilen çocuk ve aileleri, sosyal çalışmacı eşliğinde ziyaret edilerek, ziyaret sırasında çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Aile ve çocuklarla değişik gün ve takvimlerde rol modellerin yer aldığı toplantılar yapılarak zaman zaman sosyal ve kültürel faaliyetler de düzenlendi.

Proje kapsamına alınan tüm çocukların proje sürecinde suçtan ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlandığı, çocuklar hakkında ikinci kez aynı suçtan veya farklı suçlardan adli işlem yapılmadığı bildirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Kollama, Antalya, Yaşam
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