Antalya Emniyetinin Gözdesi "Turan" ve "Sakarya"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 12 yıl önce kurulan Atlı Polis Birliğinin en gözde iki atı "Turan" ve " Sakarya ", vatandaşın ve turistlerin ilgi odağı oluyor.Savaşlarda, göçlerde, uzun yolculuklarda Türklerin en yakın dostu olarak gördüğü atlar, bu yıl 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Polis Teşkilatının en büyük yardımcılarından biri.Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Birliği, 12 yıldır hem polisin gücünü temsil ediyor hem de kent asayişinde özellikle sahillerde önemli rol üstleniyor.Turizmin başkenti Antalya'da 12 atlı polis, futbol maçları, konserler, etkinlikler ve sahil denetiminde görev yapıyor. Polis araçlarının ve motosikletlerinin giremediği bölgelerde de devriye gezen atlı polislere vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösteriyor.Ayrıca Atlı Polis Birliği'nin çiftliğine gelen ziyaretçiler de atlarla fotoğraf çektirmenin, onlara dokunmanın heyecanını yaşıyor. Çiftliğe gelen 12 yaşındaki Defne Tatlı da atlarla fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşayanlar arasında yer aldı.Birliğin en gözde iki atı ise "Turan" ve "Sakarya". Atlı polisler Ali Damarcı ve Erdal Akgül'ün kontrolünde görev yapan atlar, gösterişleriyle girdikleri her ortamda ilgi odağı oluyor.Atların, görev yapmadıkları zamanlarda her zaman hazır olmaları için eğitimleri sürüyor. Atlar, eğitim saatlerinde polis sireni ve davul çalınarak, görevlerde olabilecek ses yoğunluklarına alıştırılıyor. Atlar ayrıca her gün yaklaşık 2 saat performans adı verilen eğitime tabi tutuluyor. Bu eğitimde atlar, dört nala gidiyor ve bu sırada alkış, bayrak sallama gibi karşılaştıkları olaylara karşı da tepkisiz kalmaları sağlanıyor.Özel olarak bakılan, düzenli olarak temizlenen, toynakları cilalanan, nalları periyodik olarak kontrol edilerek değiştirilen Alman ırkı atlar, çayır otu, yulafla besleniyor.Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakkı Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı polislerin görevlerde kendilerine büyük yardımlarının olduğunu belirtti. Arslan, görevler esnasında vatandaşların polislere bakışının atlar sayesinde çok değiştiğini vurguladı. Avrupa 'da toplumsal olaylarda atların vatandaşa fiziki müdahalede bulunduğunu anımsatan Arslan, "Avrupa'da polisler atları vatandaşların üzerine sürüyor. Biz ise önleyici ve caydırıcı anlamda kullanıyoruz. Konser ve etkinliklerde vatandaşların atlı polislere büyük ilgisi oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Atlı polislerin girdiği her topluluk da sadece sevgi ve mutluluk oluyor." ifadelerini kullandı.Atlı Polis Birliği Grup Amir Vekili Nevzat Budak, birlikte 12 atın bulunduğunu söyledi. Budak, araçların giremediği park ve bahçelerde görev yaptıklarını, konser ve etkinliklerde polisin sıcak yüzünü vatandaşlara gösterdiklerini belirtti."Atlar gelince gerginlikler bile bitiyor"Antalya'nın Türkiye 'nin misafir odası olduğuna işaret eden Budak, "Biz de emniyetin vitriniyiz. Bizi gören turistler hiç yabancılık çekmeden bize ilgi gösteriyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar. Polis ile vatandaş arasında da atlar aracılığıyla çok sıcak ilişki kuruluyor. Toplumsal olaylarda, çok gergin ortamlarda atlar gelince gerginlikler bile bitiyor. Eylemciler bazen atlara odaklanıyor ve bir anda ortam şiddetten uzaklaşıyor." dedi.Budak, "Sakarya" ve "Turan" isimli iki atın ses ve gürültü eğitimlerinden başarıyla çıktığını, toplumsal olaylarda ya da futbol maçlarında olabilecek en yüksek sesten bile ürkmeden partnerleriyle görev yapabildiğini kaydetti.Polis memuru Ali Damarcı ise kuruluşundan itibaren atlı polis olarak görev yaptığını belirtti.Hayvanlarla çalışmanın çok keyifli olduğuna dikkati çeken Damarcı, " Ankara 'da 4 ay kurs aldıktan sonra atlı polis olarak göreve başladım. Atımın ismi Sakarya. Alman cinsi bir at. Birlikte görev yapıyoruz. Onsuz bir göreve gidersem bir parçam eksik hissediyorum. İzin günlerimizde bile atımızın yanına gelip onunla ilgileniyoruz. Aramızda çok güzel bir sevgi bağı var. Yıllardır birlikte çalıştığımız için Sakarya ile birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Onun bir sağlık problemi olduğunda kendi sağlığım bozulmuş gibi hissediyorum. " diye konuştu."Atlar sayesinde polisi seven bireylere sahip oluyoruz"Polis memuru Erdal Akgül de 12 yıldır atlı polis olarak görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Akgül, atı "Turan" ile göreve gittiklerinde kendisini çok güvende hissettiğini söyledi.Atlı polislik sayesinde çocuklarla çok güzel bir iletişim kurduklarını anlatan Akgül, şöyle konuştu:"At çok sempatik bir hayvan. Atın sempatikliğini çocuklarla iletişimde etkili bir şekilde kullanıyoruz. Çocuklar küçüklüğünde polisleri nasıl tanırsa büyüdüklerinde de o şekilde davranıyor. Atlar sayesinde polisi seven bireylere sahip oluyoruz. Biz polisin güler yüzü bir nevi reklam yüzüyüz. Biz bu reklam yüzünü mümkün olduğunca pozitif anlamda kullanmaya çalışıyoruz. Atçılık biz Türklerin genlerinde var. Aslında toplumumuzun bir parçası. Bu sevgiyi unutturmak istemiyoruz. Polislik mesleğini yaparken de at sevgisini yaymaya çalışıyoruz."