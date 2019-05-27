Antalya Emre Kaya İle Coştu

Binlerce kişinin katılımıyla Antalya Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleşen konserde türk pop müziğinin sevilen sesi Emre Kaya sahne şovları ve sesiyle dinleyicilerini büyüledi.

"BEN DE SENİ SEVİYORUM HAYATIM, CANIMSIN"

Türk pop müziğinin başarılı sanatçılarından Emre Kaya, 1 saat boyunca canlı performanslarıyla dikkat çekti. Antalyalı dinleyicisiyle beraber sevilen şarkılarını seslendirdi. Bir anısını anlatırken dinleyicilerden "seni seviyorum" iltifatını duyan Kaya, hayranına "Ben de seni seviyorum hayatım, canımsın!" diyerek büyük bir sempati topladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE DESTEK

Konserin bir bölümünü 2019 yılını "Trafikte Yaya Önceliği" yılı ilan eden İçişleri Bakanlığı'nın sosyal sorumluluk projesine ayıran Emre Kaya, sahneye davet ettiği Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü eğitimcileriyle birlikte trafikte yaya önceliğine dikkat çekti. Yaya öncelikli yılın sloganı olan "Önce Hayat, Önce Yaya" sloganını eğitimci polis memurları ile birlikte binlerce Antalyalıya hep bir ağızdan söyleten sanatçı büyük alkış aldı.