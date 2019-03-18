Son Dakika Haberleri: Antalya En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Arasında

Antalya En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Arasında

1 saat önce

2018 yılı içerisinde en fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Türkiye'den İstanbul ve Antalya en çok ziyaret edilen 20 şehir içerisinde yer aldı.

Antalya En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Arasında, System.String[]
2018 yılı içerisinde en fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan şehirler belli olurken, Türkiye'den İstanbul ve Antalya en çok ziyaret edilen 20 şehir içerisinde yer aldı.

Ajans Press, geçtiğimiz yılın en çok ziyaretçi ağırlayan şehirlerini ele alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Euromonitor verilerine dayanarak derlediği araştırmada, dünyanın en çok ziyaret edilen şehrinin Hong Kong olduğu görüldü. Hong Kong'u takip eden şehirler ise sırasıyla, Bangkok, Londra, Singapur, Makao, Paris, Dubai, New York, Kuala Lumpur, Shenzhen oldu. Türkiye'den İstanbul 11. Sıraya yerleşirken, Antalya ise Delhi ve Phuket'in ardından 14. sırada yer aldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:08 Kaynak: İHA

Hong Kong, İstanbul, Türkiye, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Otogar Esnafı Binali Yıldırım'a Söz Verdi! Giriş-Çıkışlar Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 19:52:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya En Çok Ziyaret Edilen 20 Şehir Arasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]