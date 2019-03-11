Son Dakika Haberleri: Antalya En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi-2

Antalya En Genç Futbolcunun Bacağı Diz Altından Kesildi-2

1 saat önce

Antalya En genç futbolcunun bacağı diz altından kesildi-2(ARŞİV)(Tür: Yurt)

Antalya En genç futbolcunun bacağı diz altından kesildi-2(ARŞİV)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:11 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
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