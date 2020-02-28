Antalya enerex'in gözdesi 'gece gündüz' - Son Dakika
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Antalya enerex'in gözdesi 'gece gündüz'

6 saat önce

Enerex'in gözdesi 'Gece Gündüz'SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu'nun ürettiği 'Gece Gündüz' isimli elektrikli araç, Enerex Antalya Fuarı'nda görücüye çıktı.

Enerex'in gözdesi 'Gece Gündüz'

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu'nun ürettiği 'Gece Gündüz' isimli elektrikli araç, Enerex Antalya Fuarı'nda görücüye çıktı. Fuarda yoğun ilgi gören aracın özelliklerini anlatan SDÜ Göller Yöresi Teknokent İdari Sorumlusu Hidayet Yıldız, 'Aracımız tam şarj süresince 200 kilometre yol yapabilmektedir. Isparta'dan Antalya' ya yaklaşık 3.5 lira maliyetle gidip gelebilir" dedi.

SDÜ Alternatif Enerjili Araçlar Topluluğu, 2015- 2016 eğitim öğretim yılı içinde TÜBİTAK'ın yarışması için 'Gece Gündüz' isimli elektrikli araç Üretti. TÜBİTAK'ın iki projesinde yer alarak yarışmalara katıldı. Yarışmalardan beşincilik elde eden elektrikli araç, 110 kilogram ağırlığında. 90 bin liraya mal olan 'Gece Gündüz', tam şarj süresince 200 kilometre yol gidebiliyor.

ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılan Enerex Antalya Fuarı'nda yerini alan 'Gece Gündüz', ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

SDÜ Göller Yöresi Teknokent İdari Sorumlusu Hidayet Yıldız, üniversite öğrencilerinin yapmış olduğu elektrikli araç hakkında bilgi verdi. Yıldız, "Var olan ağırlığıyla birlikte toplam 124 kilometre sürat yapabiliyor. Fabrika değerleri incelendiğinde 140 kilometre sürat yapıyor" dedi.

ISPARTA- ANTALYA GİDİŞ DÖNÜŞ

Isparta'nın Antalya'da yaklaşık 128 kilometre uzaklıkta olduğunu belirten Yıldız, 'Aracımız Isparta- Antalya arasını güncel kurlarla yaklaşık 3.5 liraya gidip dönebiliyor. Şarjı yaklaşık 2 saatte doluyor. Hızını ayarladığınızda 1 saat 15 dakika gibi bir sürede Isparta'dan Antalya'ya gelinebilir. Bu sürede de bataryalarımız dayanmış oluyor" diye konuştu.

HEDEF İLK 3'E GİREBİLMEK

TÜBİTAK'ın alternatif enerjili yarışlarına katıldıklarını ve beşincilik elde ettiklerini hatırlatan Hidayet Yıldız, yarışmalar için aracı her geçen gün geliştirdiklerini anlattı. Yıldız, 'Önceki senelere göre aracı geliştirdik. Araca yerleşik şarj birimi ekledik. Motoru kendimiz tasarlıyoruz. Onlarla beraber daha üst seviyelere gelecek. Aracımızın boyutu değişecek. Daha verimli bir kullanım standartlarını sağlamış olacağız. Bu sene ki yarışlarımızda hedefimiz ilk 3" dedi.

Antalya enerex'in gözdesi 'gece gündüz'

Antalya, Isparta, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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