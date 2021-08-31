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ANTALYA Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor - Son Dakika

ANTALYA Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor

31.08.2021 15:51
ANTALYA Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor, System.String[]

Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyorANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye bünyesinde bulunan Engelsiz Sanat Atölyesi'nde engelli 20 kursiyerin işlediği rengarenk su kabağı lambaları, Hükümet Caddesi'ni ışıl ışıl aydınlatıyor.

Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediye bünyesinde bulunan Engelsiz Sanat Atölyesi'nde engelli 20 kursiyerin işlediği rengarenk su kabağı lambaları, Hükümet Caddesi'ni ışıl ışıl aydınlatıyor. Oluşturulan sokak, özellikle turizm sezonunda kente gelen birçok yerli yabancı turistin de ilgisini çekiyor.

Alanya Belediyesi engelli bireylere sağlık, eğitim ve sosyal olmak üzere ve birçok alanda hizmet verirken Sosyal Yardım İşleri bünyesinde hizmet veren Engelsiz Sanat Atölyesi'nde de üretkenlik anlamında büyük adımlar atıyor. Yaklaşık 2 bin engelli kaydı bulunan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde bu bireyler yakınlarıyla birlikte el sanatları öğretmeni eşliğinde, yağlı boya, filografi, ipek kozası, çini, çömlek, ahşap boyama, ebru sanatı gibi birçok alanda da kurslar alıyor. Özellikle farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapılan Engelsiz Sanat Atölyesi'nde farklı gruplardaki engellilerin çalışmalarıyla Alanya'nın en güzel noktalarından birine kabak süsleme sanatı gerçekleştirildi. 650 kabağın süslemesiyle başlayan proje, 1600 kabakla devam ederek Kabak Sokağı'na dönüştü. Bu projeyle özel düzenekle sokağın üst tarafına yerleştirilen ve içlerine aydınlatma konulan kabaklar sayesinde cadde ışıl ışıl aydınlatıldı. Cadde, yerli ve yabancı birçok turist için cazibe noktası haline gelirken, engelli bireylerin başarısı ve kentin güzelliği ortaya konmuş oldu.

'ONLAR BENİM YOL ARKADAŞIM'

Engelsiz Sanat Atölyesi el sanatları öğretmeni Ayşegül Macar Koçak (40), engelli bireylerle yaklaşık 16- 17 farklı alanda faaliyet yürüttüklerini anlatırken, "Yürüttüğümüz faaliyetler arasında su kabağı da vardı. Bize gelen projede Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in öncülüğünde engelli bireylerimizi topluma entegrasyon sağlamak adına, onların sosyalleşmesi için böyle bir projenin merkezimizde faaliyetinin devam etmesini istedi. Biz biraz açıkçası tereddütlüydük çünkü büyük bir proje ve korkuyoruz, acaba bu işin içinden çıkabilir miyiz diye bir endişemiz vardı. Ama onlar benim yol arkadaşım, öğrencilerim. Gerçekten burada çok büyük bir emekle 2019 yılında 650 kabağı sergiledik. Devamında tabii ki talep oldu, 'sokağı genişletelim' dendi. 20 engelli bireyimizle 1650 kabakla sokağımızı genişlettik" dedi.

'AİLELERİ DE DESTEK OLDU'

Sokak için kabakların hazırlanma sürecini de anlatan Koçak, normalde de yaptıkları bir çalışma olduğu için çok zorlanmadıklarını aktarırken, "20 kişilik bir öğrenci grubu oluşturduk. Onların engel durumlarına göre belirledik. Daha sonra çizim kısmı, kabak delme kısmı, boncuklama kısmı olarak öğrencilerimizi farklı kategorilerde yetiştirmeye çalıştık. Aileleri de bazen destek oldu. Hep beraber kabakları işledik" diye konuştu.

'ESNAF DA ORADA OLUŞAN HAREKETLİLİKTEN MEMNUN'

Engelli bireylerin çalışmasıyla oluşturulan kabak sokağının birçok farklı kesimden olumlu tepkiler aldığını aktaran Koçak, şunları söyledi:

"Biz bu projeyle Türkiye'de bir ilk olduk. 1600 kabak yapıyorsunuz, bir sokağı aydınlatıyorsunuz, çok büyük bir proje ve engelli bireylerle yapıyorsunuz bunu, çünkü onların da bir uyum süreci var. Biz çok güzel tepkiler aldık. Alanya zaten uluslararası anlamda da çok önemli bir bölge. Yerli yabancı birçok insanın selfie noktası oldu. Kabakların önünde birçok insan fotoğraf çektirdi. Dolayısıyla esnaf da o hareketlilikten kaynaklı olarak çok memnun oldu. Biz kabakları her sene topluyoruz yağmurdan zarar görmesin diye hemen takalım, turizm hemen başlasın diye çok güzel tepkiler aldık. Devam etmeyi düşünüyoruz. Zaten bu yolda ilerliyoruz. İnşallah daha güzel projeler de yapacağız."

'ALANYA'MIZA MÜTHİŞ BİR KABAK SOKAĞI KAZANDIRDIK'

Sokağın oluşmasında emek verenlerden, yaklaşık 16 yıl önce yüksekten düşme sonucu omurilik felci olan Baykal Görgülü (44), engelli bireylerin evde kalmasının çok zor olduğunu belirtirken, "Eve bağımlı kalıyoruz. Böyle faaliyetler bizim için daha iyi. Hem stres atıyoruz hem çalışıyoruz hem de Alanya Belediyemizin verdiği bu proje ile Alanya'mıza müthiş bir kabak sokağı kazandırdık" dedi.

'BURADA ENGELLİ OLDUĞUMU UNUTUYORUM'

Sokağın hazırlanma sürecinde çalışan ve doğuştan zeka geriliği (Mental retardasyon) olan İlter Tuğrul Çekuç (23), kendisini atölyede evinde gibi hissettiğini ifade ederken, şunları söyledi:

"Kendimi evimde gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla sosyalleşiyorum. Engelli olduğumu unutuyorum. Engel hiçbir zaman engel değildir ve hiçbir zaman olmadı. İsterseniz başaramayacağız hiçbir şey yok."

Hükümet, Engelli, Turizm, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Engelli bireylerin ellerinden çıkan kabaklar, sokağı aydınlatıyor - Son Dakika


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