Antalya engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş

Engelli kadın, arsasını devretmediği için öldürülmüş (2)

'EŞİM KÜFÜR EDİNCE KARNINA BIÇAK SAVURDUM'

YAŞADIĞI ŞİDDETİ MUHTARA VERDİĞİ MEKTUPTA ANLATMIŞ

Antalya'da, oğlu 10 yaşındaki Y. Berak ile yaşayan ortopedik engelli eşi İnan Berak'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Berak ve kardeşi Halil Berrak, tutuklandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Berak ve Halil Berak, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle Antalya 1. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Mehmet Berak, hakimlikte verdiği ifadede, olay günü saat 23.30 sıralarında konuşmak için ayrı yaşadığı eşinin evine gittiğini söyledi. Eşiyle anlaşmak ve konuşmak için gittiğini, bir süre sonra tartışmaya başladıklarını anlatan Mehmet Berak, Tartışma esnasında eşim babama küfür edince, mutfaktan aldığım bıçağı karnına doğru savurdum. Oğlum bu esnada uyuyordu dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Halil Berak ise maktulün kendisi hakkında 6-7 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Olay günü çalıştığı otelde olduğunu savunan Halil Berak, Saat 24.00'te işten çıkarım. Olay günü de gece evimdeydim dedi.

Yargılama sonunda Mehmet Berak ve kardeşi Halil Berak cinayet suçundan tutuklandı.

Duruşmayı izleyen Halil Berak'ın eşi, duruşma salonunda baygınlık geçirdi. Salondakiler tarafından müdahale edilen Berak'ın eşi kendine geldiğinde, Ben artık o eve giremem diyerek ağladı.

YAŞADIĞI ŞİDDETİ MUHTARA VERDİĞİ MEKTUPTA ANLATMIŞ

Diğer yandan İnan Berak'ın olaydan iki hafta önce mahalle muhtarı Mehmet Köksal'a, hayat hikayesinin ve eşinin kendisine yönelik şiddeti anlattığı, bir mektup bıraktığı ortaya çıktı. İnan Berak'ın mektubunda, cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan eşi Mehmet Berak ve kayınbiraderi Halil Berak'ın kendisine şiddet uyguladığına yönelik bilgiler ver alıyor.

'BÜTÜN BORÇLARI ÜZERİME BIRAKIP KAÇTI'

Kırcami Mahalle Muhtarı Mehmet Köksal'ın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği teslim ettiği mektupta, İnan Berak, evliliği boyunca 8 yıl şiddet gördüğünü, ağır bir ameliyat geçirdikten sonra eşinin şiddet uygulamamaya başladığını belirtti. Kendi adına kredi çekerek araba aldıklarını, aracın devrini kendi üstüne alan eşi Mehmet Berak'ın kaçtığını, bütün borçların ise üzerine kaldığını mektubunda anlatan İnan Berak, Malulen emekli olduğum için maaşıma da banka el koydu. Eşimin ağabeyi de şantaj yapmaya başladı. Kocamdan anlaşmalı boşanmazsam borçları ödetmeyeceğini söyledi. Dediğini de yapıyor ve borçları ödetmiyor. Evden çıkmam için bana baskı yapıyor, tehdit ediyor. Elektrik ve su saatini üzerime aldığım için boğazımı sıkarak beni öldürmeye çalıştı. 'Kemiklerini kırmadığıma çok pişmanım' diyor. Eşim de çocuğumla beni sıkıntılarla ortada bırakıp bir lokma ekmeğe muhtaç etti. Eşimin abisi beni daha hala evden atmaya çalışıyor. Oğlumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Oğlumun ve benim sağlık sorunlarımız hala devam ediyor ifadelerine yer verdi.

Muhtar Mehmet Köksal ise İnan Berak, yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıları bir mektupla bize bildirdi. Biz de ilgili yerlerden destek için talepte bulunduk. Bu olay olunca da mektubu polise tesslim ettik dedi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu bedensel engelli olan İnan Berak'ın, olaydan iki yıl sonra evlenerek Antalya'ya yerleştiği kaydedildi. Evlendikten bir yıl sonra oğlu Y.Berak'ı dünyaya getiren İnan Berak'ın, bedensel engelli olmasına rağmen el ilanı dağıtıp, temizlik işlerine giderek aile ekonomisine katkı sağladığı belirtildi.