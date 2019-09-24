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Antalya engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

41 dakika önce

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3)KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞAntalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (3)

KİLİDİ DEMİR ÇUBUKLA KIRIP AÇMIŞ

Antalya'da oturduğu evde göğsünden bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin odasının kapısında kilit olduğu, oğlu Y.B.'nin bu kilidi demir çubukla kırıp içeri girince annesinin cansız bedeniyle karşılaştığı ortaya çıktı.

Olayı anlatan bir komşusu, Y.B. sabah erken saatlerde yardım istedi. 'Annem yerde yatıyor. Hiç kıpırdamıyor' dedi. Hasta olduğunu düşündüm. Çocukla eve gittik ve kanı gördüm. Bıçaklandığını fark ettim. Telefonumdan ambulansı aradı ve yardım istedi. Y.B. uyandığında odasının kilitli olduğunu, demir çubukla kapının kilidini kırdığını, annesini yerde görünce evden kaçarak yardım istediğini söyledi dedi.

EŞİ VE KAYINBİRADERİ CİNAYET ŞÜPHELİSİ

Antalya'da evinde bıçaklanarak öldürülen ortopedik engelli İnan B.'nin gözaltına alınan ayrı yaşadığı eşi Mehmet B. ile kardeşi Halil B., getirildikleri Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Polis, cinayeti Mehmet B. ve kardeşi Halil B.'nin birlikte işlediğini değerlendiriyor.

Antalya engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:08 Kaynak: DHA
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