Son Dakika Haberleri: Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı
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Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı

6 saat önce

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralıANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı

ANTALYA'da engelli öğrencileri taşıyan minibüsle bir otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 4 öğrenci kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Öğrenci velilerinden Derya Bora, kaza anında çok korktuklarını söyledi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kızılarık Mahallesi 2757 Sokak'taki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Engelli öğrencileri taşıyan Mücahit Selcan'ın kullandığı 07 ADC 064 plakalı minibüs, Amir Reza Yolbiç'in kullandığı 07 MA 5950 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada minibüste bulunan öğrencilerden 4'ü hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 4 öğrenciyi tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürdü.

Minibüste bulunan öğrenci velilerinden Derya Bora, rehabilitasyon merkezine gitmek için evden çıktıklarını belirterek, Tam kavşağa yaklaştığımızda bir aracın bizim minibüsün önüne çıktığını gördük. Çarpışmanın ardından minibüs elektrik direğine ve çöp koyteynerine çarparak durabildi. Çok korktuk dedi.

Antalya engelli öğrencileri taşıyan minibüs kaza yaptı 4 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:19 Kaynak: DHA
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