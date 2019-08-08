ANTALYA ENGELLİ PARK ALANI İHLALİNE CEZA YAĞDI

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu yılın ilk 7 ayında, engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden 2 bin 362 sürücüye, toplam 508 bin 136 TL ceza kesti.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu yılın ilk 7 ayında, engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden 2 bin 362 sürücüye, toplam 508 bin 136 TL ceza kesti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, engelli sürücülere ayrılmış park yerlerinin işgaline yönelik yaptığı denetimlerde, özellikle Konyaaltı Sahili'nde çalışma yürütülüyor. 7 kilometrelik sahilde engelliler plajı ve plaja ait engellilere ayrılmış otopark bulunuyor.

Engellilerin kullandığı araç plakalarındaki engelli işaretinin kaldırılması sonrası, söz konusu park alanları, diğer sürücüler tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Geçen yıl engelli araç park yerini ihlal eden 841 sürücüye 182 bin TL, bu yılın 7 ayında ise 2 bin 362 sürücüye 508 bin TL ceza uygulandı. Engelli park ihlalinin ceza tutarı ise 2 bin 16 TL.

'BURADA BİR KARIŞIKLIK VAR'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün, Konyaaltı Sahili'ndeki yeni düzenleme sonrasında engellilere yönelik plaj ve özel park alanları yapıldığını belirterek, 'Ancak buraları, engelliler gibi engelsiz sürücülerin de kullandığını görmekteyiz. Plakalardan engelli işareti zorunluluğu kaldırıldığı için burada bir karışıklık var. Plakada engelli işareti yok ama sorgulamada engelliye ait olduğunu görebiliyoruz. Engelli bir sürücü de olsa dışardan baktığınızda anlaşılamıyor. Vatandaşta da bir algı var ve plakada işareti görmeyince 'Engelsizler de kullanabiliyor' diye düşünüp araçlarını koyabiliyor diye konuştu.

'CİDDİ SAYGISIZLIK'

Engellilere ait yerlere park edilmesinin ciddi saygısızlık olduğunu belirten Şengün, 'Bir medeniyet ölçüsü. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür yerlere engelsiz sürücülerin park ettiğini görmeyiz. Ama maalesef biz de park yeri olmamasından kaynaklı sürücüler park edebiliyor. Çok yanlış, olmaması gerekir. Vatandaşlarımızın engelli sürücülere engel olmaması gerekir. Aslında buraya araçlarını koyarak, kendileri engel yaratmış oluyor dedi.

Engelli park yeri ihlalinde bulunanlara geçen yıl 841 ceza yazılırken, 2019'un 7 ayında yüzde 50'den fazla artışla 2 bin 362 ceza uygulandığını belirten Şengün, 'Bu, konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi. Engellilerimiz her şeyden önemli, buraya gelip denize girmek onların da hakkı. Dolayısıyla buraya engelli vatandaşlarımızın araçlarını koymaları için biz sürekli boş tutacağız, tutmak zorundayız. Onun için de sürekli arkadaşlarımız burada görevli diye konuştu.

Bu park alanlarının engellilerin denize girmesi için uygun aparatların yer aldığı alanlar olduğuna da dikkat çeken Şengün, 'Niye buralar engelli park yeri, çünkü engellilerin denize girebileceği yerler. Sürücüleri yürümekte zorlanan, tekerlekli sandalyeyle geldiklerinde buraya park etmek zorundalar. Engelli olmayanlar başka yere park edip yürüyebilir ama engeliler için öyle değil. Dolayısıyla engelli park yerlerinin olmasının bir amacı var dedi.

CEZALAR SİGORTA PRİMİNE DE YANSIYOR

Nurettin Şengün, nisan ayında yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, sigorta primlerine sürücünün ihlal ettiği kusurların da etki edeceğine dikkat çekerek, 'Artık sadece polisin yazdığı cezayla kalmayacak, ihlal edilen maddeye göre sigorta primleri de artmış olacak. Bu çok önemli bir düzenleme ve çok kısa süre sonra artık sürücüler ihlal ettiği kusurlardan dolayı fazla sigorta ücreti ödeyecek. Bu da trafik kazaları ve ihlallerin önlenmesi için çok önemli bir adım diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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