Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ANTALYA'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) 40 dakika boyunca döverek, başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurup, vücuduna kaynar su döken Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, bugün yeniden ifadeye çağrıldı. 2 kardeş, 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesinde 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, iddiaya göre son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.

ANNE VE BABASI DA YARALANDIİhbar üzerine iş yerine gelen polis, olaya müdahale etti. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, saldırıdan haberdar olup iş yerine gelen Asrav'ın anne ve babasının motosikletine de tekme attı. Anne ve baba Asrav motosikletten düşerek hafif yaralandı. Yaralanan Ahmet Asrav ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet ve Ahmet U., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Olayın gündeme gelmesinin ardından serbest bırakılan Mehmet U. ve Ahmet U., bugün yeniden polis merkezine giderek ifade verdi. 2 kardeş, ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 'SADECE ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Ahmet Asrav ise "Sosyal medyada, dükkanda benimle konuşmaya geldiklerini, benim de dükkana girerken onlara küfür ettiğimi yazmışlar. Zaten kamera kayıtları ortada. Ben bir şey dahi demeden gelip saldırıyorlar. Bütün mevzu emniyete şikayet etmem aslında. Bu benim yasal hakkım. 1 hafta önce de büyük kayınbiraderim tarafından evimizde darbedildim. Ondan da darp raporum var ve o gün de karakola gidip şikayetçi oldum. Arayıp beni tehdit ettiler, dükkanımı bastılar, karakola gittiğimde polislerin önünde küfürler ettiler. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.