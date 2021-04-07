Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi

07.04.2021 17:00

ANTALYA'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) 40 dakika boyunca döverek, başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurup, vücuduna kaynar su döken Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, bugün yeniden ifadeye çağrıldı.

ANTALYA'da, kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri enişteleri Ahmet Asrav'ı (36) 40 dakika boyunca döverek, başına demir sandalye, klavye ve cam şişeyle vurup, vücuduna kaynar su döken Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, bugün yeniden ifadeye çağrıldı. 2 kardeş, 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesinde 5 yıldır evli olan Emine ve Ahmet Asrav çifti arasında geçen haftalarda tartışma çıtı. Emine Asrav'ın ailesi, tartışmayı öğrenince çiftin boşanmasını istedi. Asrav çifti ise boşanmak istemediklerini söyledi. Geçen hafta Emine Asrav'ı arayan ağabeyleri, "Son kararın nedir?" diye sordu. Emine Asrav boşanmak istemediğini söyleyince ağabeyler Mehmet U. ve Ahmet U., Ahmet Asrav'ın iş yerine gitti. İş yerine girer girmez Asrav'a saldıran kardeşler, tezgahın üzerinden atlayıp, yumruk atmaya başladı. Ardından demir sandalyeyi alan 2 kişi, Asrav'a vurmaya başladı. Arbede sırasında cam kolonya şişesini alan Mehmet U. ve Ahmet U., Asrav'ın başına vurarak yaraladı. Ardından iş yerindeki bilgisayarın klavyesiyle vurmaya başlayan saldırganlar, iddiaya göre son olarak Asrav'ın boynundan sırtına kaynar su döktü.

ANNE VE BABASI DA YARALANDIİhbar üzerine iş yerine gelen polis, olaya müdahale etti. Mehmet ve Ahmet U. kardeşler, saldırıdan haberdar olup iş yerine gelen Asrav'ın anne ve babasının motosikletine de tekme attı. Anne ve baba Asrav motosikletten düşerek hafif yaralandı. Yaralanan Ahmet Asrav ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mehmet ve Ahmet U., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Olayın gündeme gelmesinin ardından serbest bırakılan Mehmet U. ve Ahmet U., bugün yeniden polis merkezine giderek ifade verdi. 2 kardeş, ifadelerinin ardından 'kasten yaralama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 'SADECE ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUM'

Adaletin yerini bulmasını istediğini söyleyen Ahmet Asrav ise "Sosyal medyada, dükkanda benimle konuşmaya geldiklerini, benim de dükkana girerken onlara küfür ettiğimi yazmışlar. Zaten kamera kayıtları ortada. Ben bir şey dahi demeden gelip saldırıyorlar. Bütün mevzu emniyete şikayet etmem aslında. Bu benim yasal hakkım. 1 hafta önce de büyük kayınbiraderim tarafından evimizde darbedildim. Ondan da darp raporum var ve o gün de karakola gidip şikayetçi oldum. Arayıp beni tehdit ettiler, dükkanımı bastılar, karakola gittiğimde polislerin önünde küfürler ettiler. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.


Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi
Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi

Antalya, Kepez, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak" Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:05:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eniştelerini 40 dakika döven iki kardeş, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei